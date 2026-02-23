Назад 23.02.26, 12:53 Тарифный хаос в США: ЕС может заморозить торговое соглашение По оценке Европы, введенные президентом США глобальные пошлины угрожают действующему торговому соглашению. В США же сбор пошлин, признанных Верховным судом незаконными, прекратится только с завтрашнего дня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда продиктовано влиянием иностранных государств и сразу ввел новые 15% пошлины для всего мира.

Foto: CNP/Scanpix

Еврокомиссия заявила, что не согласна с повышением пошлин в США после того, как Верховный суд отменил пошлины, введенные Дональдом Трампом. В ответ Трамп ввел новые временные пошлины для всех стран: сначала 10%, затем 15%.