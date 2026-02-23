Из наемного работника – в комика. «Мне не место в офисе, я клоун»
Андреас Мельтс берет в руки гитару и, подыгрывая себе, шутит над своими подписчиками. Это его заработок. С наемной работы он ушел несколько лет назад, когда ему впервые заплатили за рекламное сотрудничество – 100 евро.
Чем сильнее дискомфорт, тем меньше кажется риск уйти с наемной работы, рассказал музыкальный комик Андреас Мельтс в передаче радио Äripäev «Lihtsalt alusta».
Foto: Rasmus Valdmann
Когда Андреас участвовал в совещании с коллегами в Bolt, он решил залезть на стол и начать отжиматься. Вместо негативной реакции международная команда поддержала его по видеосвязи. Это был один из тех моментов, когда Андреас понял, что ему там не место – он хочет смешить людей.
