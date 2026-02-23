Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,46%318,72
  • OMX Riga−0,11%898,63
  • OMX Tallinn−0,49%2 083,27
  • OMX Vilnius−0,55%1 407,63
  • S&P 500−1,18%6 828,14
  • DOW 30−1,66%48 802,2
  • Nasdaq −1,33%22 581,06
  • FTSE 100−0,02%10 684,74
  • Nikkei 225−1,12%56 825,7
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,72
  • 23.02.26, 15:07

Из наемного работника – в комика. «Мне не место в офисе, я клоун»

Андреас Мельтс берет в руки гитару и, подыгрывая себе, шутит над своими подписчиками. Это его заработок. С наемной работы он ушел несколько лет назад, когда ему впервые заплатили за рекламное сотрудничество – 100 евро.
Чем сильнее дискомфорт, тем меньше кажется риск уйти с наемной работы, рассказал музыкальный комик Андреас Мельтс в передаче радио Äripäev «Lihtsalt alusta».
  • Чем сильнее дискомфорт, тем меньше кажется риск уйти с наемной работы, рассказал музыкальный комик Андреас Мельтс в передаче радио Äripäev «Lihtsalt alusta».
  • Foto: Rasmus Valdmann
Когда Андреас участвовал в совещании с коллегами в Bolt, он решил залезть на стол и начать отжиматься. Вместо негативной реакции международная команда поддержала его по видеосвязи. Это был один из тех моментов, когда Андреас понял, что ему там не место – он хочет смешить людей.
