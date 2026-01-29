Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,08%319,98
  • OMX Riga−0,26%933,44
  • OMX Tallinn0,02%2 085,5
  • OMX Vilnius−0,03%1 422,31
  • S&P 5000,00%6 978,03
  • DOW 300,00%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1001%10 255,55
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,97
  • OMX Baltic0,08%319,98
  • OMX Riga−0,26%933,44
  • OMX Tallinn0,02%2 085,5
  • OMX Vilnius−0,03%1 422,31
  • S&P 5000,00%6 978,03
  • DOW 300,00%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1001%10 255,55
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,97
  • 29.01.26, 14:15

Предприниматель открыл бизнес из-за увлечения сына: клиенты приезжают даже из Франции

В Раквере открылся магазин радиоуправляемых моделей, выросший из хобби отца и сына, причем половина клиентов бизнеса – иностранцы.
«Если бы я знал, что это настолько тонкое дело, возможно, и не хотел бы, чтобы сын этим занимался», – смеется владелец магазина моделей автомобилей Урмас Вальтер.
  • «Если бы я знал, что это настолько тонкое дело, возможно, и не хотел бы, чтобы сын этим занимался», – смеется владелец магазина моделей автомобилей Урмас Вальтер.
  • Foto: RC-Modelshop
Для Урмаса Вальтера, который через свою фирму Raviltos оказывает услуги RMK, бизнес с модельными автомобилями – скорее хобби. Его сын Карл Эрик же увлекается радиоуправляемыми машинами настолько серьезно, что в прошлом году стал чемпионом Эстонии в классе заднеприводных моделей.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.01.26, 18:18
Предприниматель намерен построить большой спа в маленькой деревне. «Мы плывем против течения»
В декабре 2024 года рядом с живописным озером Ульясте было завершено строительство гостевого дома Strauchi puhkemaja, а теперь у его владельцев созрели масштабные планы расширения.
Подсказка
  • 16.01.26, 13:04
Домик в деревне: государство покроет до 150 000 евро от жилищного кредита в размере 200 000 евро
Государство упростило выдачу кредитов в сельской местности, расширив действие государственного поручительства по жилищным кредитам для сельских районов на большее число регионов и повысив верхний предел поручительства до 150 000 евро. Пока господдержку по жилищным кредитам в сельской местности акцептует только банк Coop.
Новости
  • 11.01.26, 13:15
Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей
Некогда всемирно известные исполнители – Dr. Alban, C. C. Catch и Secret Service – выступят 31 января в Раквере на новогоднем празднике, организованном Олегом Гроссом.
Новости
  • 31.12.25, 08:37
Прогноз топ-предпринимателей на новый год: кризис доверия сдерживает рост экономики Эстонии
Повышать налоги в трудное время — ошибка, возмущается Олег Гросс. По словам Рауля Кирьянена, политики уже много лет не прислушиваются к предпринимателям, что и привело к кризису доверия. Легкого года точно не будет, прогнозирует Урмас Сыырумаа.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
3
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
4
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam дали зеленый свет для масштабного проекта застройки
5
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
6
Новости
  • 27.01.26, 18:52
Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»

Последние новости

Новости
  • 29.01.26, 16:02
Европейская комиссия уволила Хенрика Хололея
Новости
  • 29.01.26, 14:46
СМИ: Frankenburg привлекла 50 млн долларов
Новости
  • 29.01.26, 14:15
Предприниматель открыл бизнес из-за увлечения сына: клиенты приезжают даже из Франции
Новости
  • 29.01.26, 12:53
Мебельному бизнесу Asko и Sotka грозит банкротство
Новости
  • 29.01.26, 12:35
Латвия отстает с завершением Rail Baltica как минимум на 3-5 лет
Биржа
  • 29.01.26, 11:44
План выхода на биржу буксует. airBaltic рассматривает продажу доли
Биржа
  • 29.01.26, 10:56
EfTEN планирует выплатить дивиденды выше ожидаемых
Новости
  • 29.01.26, 10:17
Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом

Сейчас в фокусе

Компания приняла решение аккумулировать денежные средства, пояснил Олег Осиновский утрату позиций в ТОПе дивидендов.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку
«Государство слишком долго закрывало глаза и в итоге было вынуждено действовать резко, почти хирургически», – отмечает финансовый эксперт Рон Лувищук.
Эпицентр
  • 28.01.26, 13:52
Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»
Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга
Danpower работает в Эстонии с 2012 года, предоставляя услуги централизованного теплоснабжения в городе Выру и его окрестностях.
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.
Mнения
  • 28.01.26, 08:46
Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026