11.01.26, 13:15 Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей Некогда всемирно известные исполнители – Dr. Alban, C. C. Catch и Secret Service – выступят 31 января в Раквере на новогоднем празднике, организованном Олегом Гроссом.

Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.

Foto: Andres Pulver

Уже много лет Олег Гросс не устраивает рождественские вечеринки для сотрудников своей компании. Вместо этого в конце января в Раквере проводится масштабное мероприятие, в котором участвуют около 4000 человек со всей Эстонии.