Олег Гросс организует ежегодный корпоратив, который соберет мегазвезд и 4000 гостей

Новогодняя вечеринка OG Elektra соберет полный зал в спортивном комплексе Раквере.
Foto: Andres Pulver
Уже много лет Олег Гросс не устраивает рождественские вечеринки для сотрудников своей компании. Вместо этого в конце января в Раквере проводится масштабное мероприятие, в котором участвуют около 4000 человек со всей Эстонии.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Член правления OG Elektra Георг Гросс признал на презентации эскиза детальной планировки нового здания магазина в Вяйке-Маарья, что строительство в этом населенном пункте не входит в число приоритетов компании.