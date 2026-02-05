Назад 05.02.26, 16:59 Михал раскритиковал предложения Кариса: это противоречит принципиальным ценностям Эстонии Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что высказывания президента Алара Кариса о возможных переговорах с Россией и территориальных уступках со стороны Украины противоречат принципиальным ценностям Эстонской Республики.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Алар Карис.

Foto: Liis Treimann

Выступая на пресс-конференции правительства, Михал подчеркнул, что не может идти и речи об уступках агрессору или о легитимации президента России Владимира Путина. «Это не означает уступок России. Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное – это давление на Россию», – сказал он, отметив «теневой флот», российские активы и другие меры, передает rus.err.ee.

Комментируя идею достижения мира за счет территориальных уступок, Михал заявил, что цель России заключается не в захвате отдельных регионов, а в лишении Украины суверенитета. Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат внешнеполитическому курсу эстонского государства в целом, а не только позиции правительства, и назвал высказывания президента неудачными.

Министр образования Кристина Каллас поддержала позицию премьер-министра, заявив, что внешняя политика Эстонии не изменилась и уступок агрессору не будет, особенно в условиях продолжающихся атак со стороны России. Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста также согласилась с этой оценкой и отметила, что канцелярии президента следовало бы подробнее разъяснить слова Кариса, поскольку они допускают разные трактовки.

Ранее Алар Карис в интервью Euronews и американскому телеканалу NBC заявил, что Европейский Союз мог бы назначить специального представителя для прямых переговоров с Кремлем о прекращении войны в Украине, а также что в какой-то момент Украине придется решить, готова ли она временно отказаться от территорий ради мира.

«Разумеется, Эстония и другие западные страны никогда не смирятся с передачей территорий. Но это зависит от Украины, потому что в какой-то момент придется понять, что люди в Украине гибнут не только на поле боя, но и в Киеве и других местах – мирные жители, дети. Поэтому в какой-то момент необходимо найти баланс: пойти ли на временные территориальные уступки и остановить эту войну», – добавил президент Эстонии в интервью NBC.