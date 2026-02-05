Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,99%316,21
  • OMX Riga−0,02%891,79
  • OMX Tallinn−0,96%2 070,23
  • OMX Vilnius−0,69%1 399,81
  • S&P 500−0,94%6 817,84
  • DOW 30−0,97%49 019,53
  • Nasdaq −1,01%22 673,44
  • FTSE 100−0,95%10 303,13
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,48
  • 05.02.26, 16:59

Михал раскритиковал предложения Кариса: это противоречит принципиальным ценностям Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что высказывания президента Алара Кариса о возможных переговорах с Россией и территориальных уступках со стороны Украины противоречат принципиальным ценностям Эстонской Республики.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Алар Карис.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Алар Карис.
  • Foto: Liis Treimann
Выступая на пресс-конференции правительства, Михал подчеркнул, что не может идти и речи об уступках агрессору или о легитимации президента России Владимира Путина. «Это не означает уступок России. Я не считаю уместными сепаратные переговоры с Путиным, приглашение его за стол переговоров и легитимацию. Единственное – это давление на Россию», – сказал он, отметив «теневой флот», российские активы и другие меры, передает rus.err.ee.
Комментируя идею достижения мира за счет территориальных уступок, Михал заявил, что цель России заключается не в захвате отдельных регионов, а в лишении Украины суверенитета. Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат внешнеполитическому курсу эстонского государства в целом, а не только позиции правительства, и назвал высказывания президента неудачными.
Министр образования Кристина Каллас поддержала позицию премьер-министра, заявив, что внешняя политика Эстонии не изменилась и уступок агрессору не будет, особенно в условиях продолжающихся атак со стороны России. Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста также согласилась с этой оценкой и отметила, что канцелярии президента следовало бы подробнее разъяснить слова Кариса, поскольку они допускают разные трактовки.

Статья продолжается после рекламы

Ранее Алар Карис в интервью Euronews и американскому телеканалу NBC заявил, что Европейский Союз мог бы назначить специального представителя для прямых переговоров с Кремлем о прекращении войны в Украине, а также что в какой-то момент Украине придется решить, готова ли она временно отказаться от территорий ради мира.
«Разумеется, Эстония и другие западные страны никогда не смирятся с передачей территорий. Но это зависит от Украины, потому что в какой-то момент придется понять, что люди в Украине гибнут не только на поле боя, но и в Киеве и других местах – мирные жители, дети. Поэтому в какой-то момент необходимо найти баланс: пойти ли на временные территориальные уступки и остановить эту войну», – добавил президент Эстонии в интервью NBC.
