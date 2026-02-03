Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками

Тем не менее, по словам предпринимательницы, на следующее утро 1300 евро со счета ее юрлица перекочевали на счет специализирующейся на трансграничных платежах финтехкомпании Tazapay Сanada Сorp.

«У меня сразу возник вопрос к банку: как вообще могла пройти транзакция без ввода PIN2? Я его нигде не светила – это подтвердили логи SmartID, которые я посмотрела на сайте данной службы. Логи подтвердили, что вечером, когда я попала на фишинговую страницу, никто не вводил PIN1 или PIN2 – это произошло только следующим утром, когда мошенники, собственно, и перевели деньги», – говорит она.

«Второе, чего я не понимаю: как банк мог пропустить такой платеж (да еще и с пояснением “Loj2DvkG”). Они иной раз тормозят и платежи в 50 евро, если заподозрили отмывание денег. А тут уходит куда большая сумма и сразу на зарубежный счет (а у меня международных платежей почти не бывает). Как такая транзакция не могла показаться подозрительной», – недоумевает Светлана.

Она исключает вариант, что эти деньги могли быть платежом за годовую подписку (Tazapay – это платежный сервис), о которой она забыла: для подписок она использует другой счет.

По словам Светланы, когда она обратилась в Swedbank за разъяснениями, служащий заявил ей, что она сама лично осуществила эту сделку и теперь необоснованно требует от банка компенсации. Несмотря на это банк отправил запрос получателю на возврат денег, и если он будет удовлетворен, то Светлана получит свои деньги назад – но только в этом случае.

Затем, рассказывает Светлана, она получила и письменный ответ от Swedbank, где также говорилось, что она сама осуществила этот платеж через SmartID – и раз она сделала это сама, значит компенсация от банка ей не положена.

Засветила кредитку?

Как злоумышленники, не зная PIN2, все равно смогли перевести деньги? Представитель сообщества разработчиков программного обеспечения DEV-Club Кирилл Линник видит две вероятности.

«Первый вариант возможен, если с помощью биометрического кода можно не только смотреть состояние счета, но и подтверждать транзакцию. Тогда теоретически Светлана могла ввести код не один раз, а два – и второй раз это уже был замаскированный запрос подтвердить транзакцию», – предполагает Линник.