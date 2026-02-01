Деловые ведомости
  • 01.02.26, 11:51

Эстония допускает закрытие границы с Россией после инцидента в Васкнарве

Эстония не исключает закрытия границы с Россией после инцидента на пирсе Васкнарва, где 17 декабря трое российских пограничников пересекли границу на реке Нарва. Переговоры пограничных представителей двух стран длились около 10 часов, но Москва так и не признала ни факт незаконного пересечения, ни то, что пирс находится на территории Эстонии.
Граница России в Эстонии в Нарве.
  • Граница России в Эстонии в Нарве.
  • Foto: Liis Treimann
«Наша цель была простой и понятной – чтобы Россия признала незаконное пересечение границы и что пирс Васкнарва находится на территории Эстонии. Однако российская сторона этого не признала», – заявил пограничный представитель Эстонии Андрис Вильцин, отметив, что позиция России меняется от ссылки на нератифицированное пограничное соглашение до других поводов уклониться от обсуждения, передает rus.err.ee.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, подобные эпизоды происходили и ранее, и Россия также отказывалась признавать нарушение. Он назвал это частью систематических провокаций и напомнил про так называемый «Саатсеский сапог». Цахкна подчеркнул, что союзники осведомлены о ситуации, а Эстония «четко знает, где проходит граница».
Среди возможных ответных шагов министр назвал закрытие границы, добавив, что техническая готовность для этого есть и меры могут варьироваться от закрытия отдельных участков до более масштабных решений. Эстония продолжит усиленный контроль на участке Васкнарва и вдоль всей границы.

