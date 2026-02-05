Рост промышленности: Латвия обогнала Эстонию

В наиболее стратегических секторах необходимо отдавать приоритет европейскому происхождению, пишет исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам процветания и промышленной стратегии Стефан Сежурне вместе с 1141 ведущим европейским предпринимателем.
Запросов поступает больше, чем когда-либо ранее, и в очереди на установку находится больше оборудования, чем когда-либо прежде, рассказал руководитель компании-поставщика промышленного оборудования Venten Тоомас Таммер. В то же время рост сдерживают два фактора.
Если мы хотим, чтобы экономический рост в 2026 году был чем-то большим, чем просто строка в таблице прогнозов, оптимизм должен основываться на уверенности как потребителей, так и предпринимателей, пишет руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп в ответе на опрос лидеров мнений Äripäev.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.