  • OMX Baltic−0,99%316,21
  • OMX Riga−0,02%891,79
  • OMX Tallinn−0,96%2 070,23
  • OMX Vilnius−0,69%1 399,81
  • S&P 500−0,94%6 817,84
  • DOW 30−0,97%49 019,53
  • Nasdaq −1,01%22 673,44
  • FTSE 100−0,95%10 303,13
  • Nikkei 225−0,88%53 818,04
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,48
  • 05.02.26, 14:42

Райво Варе: в мировой политике мы ментально вернулись в 19-й век

По словам экономического эксперта Райво Варе, будущее формируют те, у кого есть природные ресурсы и военно-технические возможности.
И Дональд Трамп, и Си Цзиньпин рассматривают нынешнюю политику через призму позапрошлого века, считает Райво Варе.
  • И Дональд Трамп, и Си Цзиньпин рассматривают нынешнюю политику через призму позапрошлого века, считает Райво Варе.
  • Foto: Reuters/Scanpix
«На мой взгляд, мы ментально вернулись в 19-й век», – отметил Варе в программе радио Äripäev «Globaalne pilk». По его словам, это очень отчетливо видно в том, как великие державы принимают решения на геополитическом уровне.
