Райво Варе: в мировой политике мы ментально вернулись в 19-й век

И Дональд Трамп, и Си Цзиньпин рассматривают нынешнюю политику через призму позапрошлого века, считает Райво Варе.
Foto: Reuters/Scanpix
«На мой взгляд, мы ментально вернулись в 19-й век», – отметил Варе в программе радио Äripäev «Globaalne pilk». По его словам, это очень отчетливо видно в том, как великие державы принимают решения на геополитическом уровне.
Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.
Протесты в Иране являются результатом долго накапливавшегося напряжения, рассказал эксперт по геополитике Райво Варе. К беспорядкам привели падение национальной валюты, высокая инфляция, а также сковывающие экономику санкции, отметил он.
Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.