Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились

В начале торгового дня акции на Копенгагенской бирже упали на 20%. Это крупнейшее внутридневное падение с июля.
Foto: Imago/Scanpix
В среду фармацевтический гигант сообщил о чистой прибыли за четвертый квартал в размере 4,19 млрд долларов, прибыль на акцию составила 94 цента. Прибыль с корректировкой на разовые расходы составила 1 доллар на акцию, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk увеличила выручку за девять месяцев больше, чем ожидалось, однако квартальные результаты продолжают ухудшаться. Кроме того, компания в очередной раз понизила прогноз по итогам года.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.