Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,05%319,57
  • OMX Riga−1,48%894,11
  • OMX Tallinn−0,23%2 091,85
  • OMX Vilnius−0,12%1 412,58
  • S&P 500−0,84%6 917,81
  • DOW 30−0,34%49 240,99
  • Nasdaq −1,43%23 255,19
  • FTSE 1001,19%10 437,19
  • Nikkei 225−0,78%54 293,36
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • 04.02.26, 12:40

Novo Nordisk прогнозирует падение продаж, акции обвалились

Акции датского производителя препаратов от ожирения Novo Nordisk резко упали после того, как компания шокировала инвесторов прогнозом снижения продаж.
В начале торгового дня акции на Копенгагенской бирже упали на 20%. Это крупнейшее внутридневное падение с июля.
  • Foto: Imago/Scanpix
В среду фармацевтический гигант сообщил о чистой прибыли за четвертый квартал в размере 4,19 млрд долларов, прибыль на акцию составила 94 цента. Прибыль с корректировкой на разовые расходы составила 1 доллар на акцию, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
