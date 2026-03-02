Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,19
  • OMX Riga−0,51%895,57
  • OMX Tallinn0,59%2 078,51
  • OMX Vilnius−1,39%1 365,34
  • S&P 5000,04%6 881,62
  • DOW 30−0,15%48 904,78
  • Nasdaq 0,36%22 748,86
  • FTSE 100−2,9%10 467,07
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,05
  02.03.26, 18:13

Elenger о резком скачке цен на газ: все зависит от продолжительности кризиса

Сегодняшний рост цен на газ на 50% объясним — с рынка исчезло 20% производственных мощностей. Теперь вопрос в том, когда производство восстановится.
Если кризис разрешится в течение нескольких дней, серьёзного влияния не будет, надеется член правления Elenger Рауль Котов.
  • Если кризис разрешится в течение нескольких дней, серьёзного влияния не будет, надеется член правления Elenger Рауль Котов.
  • Foto: Raul Mee
Конечно, это вызывает небольшую тревогу, признал Рауль Котов, член правления Elenger (ранее Eesti Gaas). Ценовой скачок на нидерландской газовой бирже — с 32 до 48 евро с последующим снижением к 42 евро — не обрадовал бы никого в газовом бизнесе.
Сейчас в фокусе

Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Владимир Изотов доволен тем, что теперь многие рабочие процессы в отеле происходят по простому нажатию кнопки.
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Выручка ADDINOL Lube Oil за последний финансовый год составила 8,2 млн евро против 14,6 млн евро годом ранее.
Новости
  • 02.03.26, 12:55
Продавец смазочных материалов лишился почти половины выручки из-за потери белорусского рынка
