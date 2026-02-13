Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,63
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,15%907,65
  • OMX Tallinn0,01%2 078,67
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,42%10 446,35
  • Nikkei 225−1,21%56 941,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,63
  • 15.02.26, 16:01

Конкурент Tallink Viking Line выплатит дивиденды

Viking Line, работающий в Балтийском море бок о бок с Tallink, предложил акционерам выплатить дивиденды в размере 1 евро на акцию.
В течение года Viking Line оказывал услуги пассажирских и грузовых перевозок пятью судами, находящимися в полной собственности, и одним судном, находящимся в совместной собственности, в северной части Балтийского моря и в Финском заливе.
  • В течение года Viking Line оказывал услуги пассажирских и грузовых перевозок пятью судами, находящимися в полной собственности, и одним судном, находящимся в совместной собственности, в северной части Балтийского моря и в Финском заливе.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка котирующейся на Хельсинкской бирже Viking Line в прошлом году по сути осталась на том же уровне, что и годом ранее, увеличившись с 480,2 млн евро до 480,9 млн евро. Операционная прибыль компании сократилась почти на 21%, до 21,1 млн евро. Прибыль до налогообложения составила 18,9 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
Порт Хельсинки готовится к увеличению потока в направлении Таллинна, инвестируя в инфраструктуру сотни миллионов евро. Таллинн же не ожидает существенного роста трафика.
Новости
  • 30.06.25, 16:03
Компании Viking Line грозит многомиллионный иск
Компания Viking Line, которая работает совместно с Tallink в Балтийском море, столкнулась с многомиллионными исками со стороны морского спа-центра, города Хельсинки и страховой компании. Причиной стал инцидент 2022 года, когда судно Gabriella врезалось в спа-комплекс.
Биржа
  • 14.03.25, 11:41
Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов
Несмотря на то, что концерн Tallink Grupp в этом году обошел балтийские и финские биржевые компании по дивидендной доходности, его объемы перевозок продолжают снижаться, что вызывает у инвесторов опасения за финансовое состояние компании.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Европейские исследования и проведенные в Эстонии исследования мусора показывают, что черный рынок табачных и никотиновых изделий стремительно растет. Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист подчеркивает, что это не только проблема налоговых поступлений, но и комплексный вопрос, который непосредственно влияет на общественное здравоохранение, сотрудничество между учреждениями, государственный контроль и безопасность.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд
5
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
6
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии

Последние новости

Биржа
  • 15.02.26, 16:01
Конкурент Tallink Viking Line выплатит дивиденды
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Новости
  • 14.02.26, 11:50
Технологическая компания Testlio нашла нового руководителя
Биржа
  • 14.02.26, 11:28
Telia или Elisa? Акции отличных «дивидендных лошадок» движутся с совершенно разной скоростью

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech.
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Как компании Telia и Elisa все больше похожи друг на друга, однако их акции в последние месяцы вели себя по-разному.
Биржа
  • 14.02.26, 11:28
Telia или Elisa? Акции отличных «дивидендных лошадок» движутся с совершенно разной скоростью
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
Новости
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026