Конкурент Tallink Viking Line выплатит дивиденды

Viking Line, работающий в Балтийском море бок о бок с Tallink, предложил акционерам выплатить дивиденды в размере 1 евро на акцию.
- В течение года Viking Line оказывал услуги пассажирских и грузовых перевозок пятью судами, находящимися в полной собственности, и одним судном, находящимся в совместной собственности, в северной части Балтийского моря и в Финском заливе.
- Foto: Liis Treimann
Выручка котирующейся на Хельсинкской бирже Viking Line в прошлом году по сути осталась на том же уровне, что и годом ранее, увеличившись с 480,2 млн евро до 480,9 млн евро. Операционная прибыль компании сократилась почти на 21%, до 21,1 млн евро. Прибыль до налогообложения составила 18,9 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.
