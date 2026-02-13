Назад 15.02.26, 16:01 Конкурент Tallink Viking Line выплатит дивиденды Viking Line, работающий в Балтийском море бок о бок с Tallink, предложил акционерам выплатить дивиденды в размере 1 евро на акцию.

В течение года Viking Line оказывал услуги пассажирских и грузовых перевозок пятью судами, находящимися в полной собственности, и одним судном, находящимся в совместной собственности, в северной части Балтийского моря и в Финском заливе.

Foto: Liis Treimann

Выручка котирующейся на Хельсинкской бирже Viking Line в прошлом году по сути осталась на том же уровне, что и годом ранее, увеличившись с 480,2 млн евро до 480,9 млн евро. Операционная прибыль компании сократилась почти на 21%, до 21,1 млн евро. Прибыль до налогообложения составила 18,9 млн евро, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.