  • OMX Baltic−0,23%313,57
  • OMX Riga−0,29%893,51
  • OMX Tallinn−0,27%2 070,73
  • OMX Vilnius0,27%1 377,35
  • S&P 500−0,27%6 606,49
  • DOW 30−0,44%46 021,43
  • Nasdaq −0,28%22 090,69
  • FTSE 100−0,51%10 012,36
  • Nikkei 225−3,38%53 372,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,67
  • 20.03.26, 12:15

США ускорили переброску десантных сил на Ближний Восток

США ускорили переброску десантных кораблей и морских пехотинцев на Ближний Восток на фоне продолжающейся войны с Ираном, сообщили в пятницу, 20 марта, телеканалы NBC и Newsmax со ссылкой на собственные источники.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford проходит через Суэцкий канал по пути к Ирану в начале марта 2026 года.
  • Американский авианосец USS Gerald R. Ford проходит через Суэцкий канал по пути к Ирану в начале марта 2026 года.
  • Foto: U.S. Navy
По их данным, из западной части США на сутки раньше намеченного срока в регион направят десантную оперативную группу во главе с кораблем USS Boxer и 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты численностью не менее 2200 человек. Вместе с ними к Ирану должны выйти десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock. Как указывает NBC, они предназначены для переброски истребителей F-35, ракет, а также техники, необходимой для высадки десанта на сушу. По данным телеканала, всего в переброске могут участвовать до 4000 военнослужащих, передает DW.
Сообщения о передислокации дополнительных сил появились на фоне публикаций о том, что в США обсуждают возможность расширения военной операции против Ирана. Как передавало агентство Reuters, администрация Дональда Трампа может направить на Ближний Восток еще несколько тысяч военнослужащих.
Согласно этим сообщениям, в Вашингтоне рассматривают несколько сценариев дальнейших действий, в том числе начало наземной операции, а также военный вариант снятия блокады Ормузского пролива, введенной Ираном. Среди обсуждаемых вариантов также называлась отправка сухопутных подразделений на остров Харк в Персидском заливе, который считается ключевым центром экспорта иранской нефти.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не собирается направлять дополнительный военный контингент на Ближний Восток из-за войны Соединенных Штатов и Израиля с Ираном. «Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал. Но я не отправляю войска. Мы сделаем все необходимое, чтобы удержать ситуацию под контролем», – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Первые авиаудары США и Израиля по Ирану были нанесены 28 февраля. После этого Тегеран начал атаки на соседние государства в регионе Персидского залива и Израиль, используя ракеты и дроны. По заявлениям Исламской Республики, целями этих ударов, помимо прочего, стали американские военные базы в регионе.
Иранские удары затронули нефтехранилища в нескольких странах Персидского залива и нефтяные танкеры. Сообщалось также, что от атак Ирана пострадали Азербайджан и входящий в Европейский Союз Кипр.
На фоне военной операции США и Израиля Тегеран фактически перекрыл движение через Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти и газа, и заявил о «полном контроле» над ним. Это привело к росту цен на энергоносители.
