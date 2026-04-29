Назад ДЕЛОВАЯ ИСТОРИЯ

30.04.26, 06:00 Шах Ирана гулял по Мустамяэ и ночевал на вилле эстонского бизнесмена в Нымме. Теперь ее можно купить Иранский кризис напомнил миру о шахской династии Пехлеви – наследник престола в изгнании попал на первые полосы мировых газет. Но мало кто вспомнил, что его родители – шах и шахиня Пехлеви – когда-то бывали в Таллинне, где остановились на одной из самых роскошных вилл города. Сейчас историческая недвижимость выставлена на продажу.

Виллу Тийдеманна в Нымме можно приобрести за 2,2 млн евро. Продает ее известный эстонский предприниматель.

Foto: Алексей Шишкин

Самолет Мохаммеда Резы Пехлеви сел в таллиннском аэропорту Юлемисте 13 октября 1972 года. Шах и его супруга, шахиня Фарах Пехлеви прилетели в эстонскую столицу из Москвы. В честь высоких гостей город украсили не только советскими знаменами с серпом и молотом, но и иранскими со львом и солнцем – теми самыми, которые сегодня использует иранская оппозиция. Семья Пехлеви пробыла в Таллинне четыре дня. Супруги посетили свежепостроенный жилой район Мустамяэ, послушали орган в Домском соборе и эстонский хор в башне Кик-ин-де-Кёк. Пока муж совершал официальные визиты, шахиня Фарах Пехлеви встречалась с работницами эстонских предприятий и даже заглянула в Виймси, где осмотрела знаменитый рыбный колхоз имени Кирова. С сельской жизнью Эстонии иранская монаршая чета познакомилась в Саку.

Визит шаха и шахини Пехлеви в Таллинн, 1972 год

Foto: muis.ee Визит шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и шахини Фарах Пехлеви в Эстонский музей под открытым небом.

Foto: muis.ee Во время визита шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и шахини Фарах Пехлеви в Эстонский музей под открытым небом на хуторском дворе Сасси-Яани выступает ансамбль народного искусства «Лейгарид».

Foto: muis.ee Foto: muis.ee

Ночевали высокие иранские гости в Нымме, в правительственной резиденции на улице Няйтусе, 23, когда-то одном из самых роскошных в прошлом домов столицы. По тому же адресу когда-то ночевали гостившие в Советской Эстонии премьер-министр Индии Индира Ганди и лидер СССР Михаил Горбачев. Но построен дом под соснами был не для крупных политиков, а для эстонского предпринимателя и судовладельца Оскара Тийдеманна.

Ветеран Цусимского боя

Статья продолжается после рекламы

Капитан дальнего плавания Оскар-Леопольд Тийдеманн, 1874-1963.

Foto: Морской музей Кясму Тийдеманн родился 30 августа 1876 года в Ляэне-Вирумаа, в знаменитой «деревне капитанов» Кясму, где почти все жители были моряками или обслуживали рыболовные и товарные суда. Уже в 18 лет Оскар тоже стал ходить в море, а вскоре поступил в морскую школу Кясму. Это учебное заведение готовило рулевых ближнего и дальнего плавания, а с 1895 года и капитанов. Тийдеманн быстро справился с курсом. Уже в 1899 году он успешно сдал в Одессе экзамены на звание помощника капитана торгового флота, еще два года спустя – в далеком Владивостоке получил уже лицензию капитана. Тийдеманн служил в российском «Добровольном флоте». Эта особая эскадра судов была подконтрольна правительству в Петербурге и отвечала за почтовое и грузовое сообщение между отдаленными точками империи. Все прибыли от перевозок «Доброфлот» вкладывал в покупку новых судов. В случае войны торговые корабли эскадры превращались в легкие военные крейсера и участвовали в боях и перевозке войск. Эстонский капитан служил на самых длинных и ответственных маршрутах пароходства: так называемой «Восточной линии» – Санкт-Петербург–Одесса–Владивосток, а также на линии Лиепая–Нью-Йорк. В 1904 году Тийдеманн был, согласно уставу «Доброфлота», мобилизован на Русско-японскую войну. Он стал старшим штурманским офицером легкого крейсера «Урал», только что купленного для Императорского флота в Германии. До того судно было роскошным круизным лайнером, а потому мало годилось для боя. Хотя пароход оснастили двумя 120-мм пушками, несколькими орудиями поменьше, прожекторами и пулеметами, против настоящих военных кораблей ему было не устоять. Доказало это Цусимское сражение, в котором не бронированный «Урал» под командованием капитана Михаила Истомина быстро получил пробоины и пошел ко дну. Тийдеманна и других офицеров и матросов подобрали другие суда.

Прогулочная палуба лайнера «Императрица Мария-Терезия». В 1904 году он был приобретен российским «Доброфлотом» как вспомогательный крейсер. Именно на этом судне Тийдеманн участвовал в Цусимском сражении.

Foto: Wikipedia

Несмотря на бесславный конец парохода, эстонский офицер из Кясму отлично зарекомендовал себя в сражении, не запаниковав в отличие от некоторых членов команды «Урала». За храбрость при Цусиме Оскар Тийдеманн был награжден орденом Святого Станислава.

Вместе с адмиралом Питка

После крушения Российской Империи Тийдеманн, проведший многие годы вдали от дома, наконец, вернулся в Эстонию. В 1919 году он включился в обустройство молодого государства. Пока строительством военного флота и береговой обороны занимался адмирал Йохан Питка, создатель Кайтселийта и командующий ВМС в годы Освободительной войны, Тийдеманн взялся за гражданское судоходство. Он стал руководителем национального торгового флота и обустройства портовой инфраструктуры.

С 1919 по 1920 год капитан Тийдеманн служил инспектором-экспертом и начальником Управления портов, затем семь лет возглавлял Главное управление морских дел. Именно в эти годы территория Таллиннского порта впервые была вымощена твердыми материалами, по указанию Тийдеманна на причалах были обустроены новые современные товарные склады. Юбилейная заметка 1934 года в Waba Maa прямо записывает эти достижения на его счет.

«Немрак», первый пароход Käsmu Laevaomanikud.

Foto: Морской музей Кясму

В 1926 году капитан оставил государственную службу и возглавил товарищество судовладельцев Käsmu Laevaomanikud – вернулся туда, откуда начинал. Когда Тийдеманн принял дела, у товарищества был один пароход – «Немрак». К середине 1930-х их стало семь, плюс несколько парусных и моторных судов.

Статья продолжается после рекламы

Käsmu Laevaomanikud был во многом семейным предприятием. Его основными акционерами была семья Кристенбрун, родственники супруги Оскара Тийдеманна Анетте. В правление входили и члены других старых морских семей, часто связанных между собой брачными узами. Например, Эльна Тийдеманн, единственная наследница Оскара, дожившая до середины 1930-х годов, вышла замуж за еще одного капитана – Лео Лоодуса с Сааремаа. Корпоративные браки укрепляли состояния судовладельцев Кясму. К 1940 году фирма имела второй крупнейший торговый флот в Эстонии после Таллиннского объединения судовладельцев и отправляла в плавания в том числе крупнейшие по водоизмещению торговые суда страны.

Вилла с пароходом

Скульптура на фасаде виллы Тийдеманна.

Foto: Аленсей Шишкин На волне успеха Оскар Тийдеманн решил построить новый дом для себя и наследников, дочери Эльны и внуков. 26 сентября 1936 года управа Нымме утвердила проект его виллы на улице Няйтусе. Чертежи исполнил для судовладельца архитектор Ильмар Лохк. Юхан Раудсепп, автор фигур на фасаде Дома искусств на площади Вабадузе в Таллинне, изваял аллегорическую скульптуру и для виллы Тийдеманна – на ней обнаженный юноша тянется ввысь к фигурке парохода и морских чаек. Дом, который стал одной из самых просторных и роскошных частных резиденций в Эстонии, был закончен в 1940 году и почти не успел послужить своему хозяину. Карты капитану смешала советская оккупация и начавшаяся Вторая мировая война.

Анетте Тийдеманн и дочери судовладельца Сигне и Эльна, 1910-е. «В Нымме по ул. Няйтусе 23 в роскошном особняке жил раньше известный предприниматель Тидеман (принятая прежде русская транскрипция фамилии – прим. ред.). Излишне описывать повадки этого ловкача, сумевшего трудом чужих людей сколотить себе капитал. Широко жил Тидеман. Двухэтажный дом его, отделанный под мрамор с обширным открытым балконом, стоит среди зелени сада. Сейчас в обосновавшемся здесь детдоме проживает 96 ребят, среди которых большинство сирот. Родители детей погибли в дни войны», – писала газета «Советская Эстония» в 1947 году. Парадоксально, но ловкачом и кровопийцей пропаганда выставила выходца из вируских крестьян и рыбаков, урожденного пролетария, добившегося успеха храбростью в море и трудом. К тому же, по крайней мере формально, судовладелец сам отказался от своего имущества, добровольно передав его правительству Эстонии. В 1944 году Тийдеманн эмигрировал в Швецию, а затем в Канаду. Он умер в Торонто в апреле 1963 года. Со временем советские власти решили, что вилла Тийдеманна слишком роскошна для детского дома, и вернули ей статус представительской резиденции. С 1970-х годов она использовалась как временное жилье для самых статусных гостей Таллинна. Дом в Нымме снова меняет хозяина В собственности государства вилла оставалась до 2007 года, когда AS Riigi Kinnisvara по указанию госканцелярии выставила здание на продажу. Стартовая цена на публичном аукционе составила 20,5 млн эстонских крон. Приобрела виллу в том же году компания AS Hõbevara , на 98% подконтрольная крупному предпринимателю Вяйно Калдоя (предприниматель года 2019 по версии Äripäev). Более всего он известен как создатель и многолетний владелец фирмы Silberauto , представителя Mercedes-Benz в Эстонии. Продав фирму в том же 2019 году, Калдоя сделал ставку на разработку и внедрение беспилотных автомобилей. В 2025 году Калдоя занимал 80 строчку в рейтинге богачей Äripäev , его активы оценивались в 77,7 млн евро.

Вилла Оскара Тийдеманна в Нымме, она же резиденция Няйтусе. Сейчас дом принадлежит предпринимателю Вяйно Калдоя.

Foto: Алексей Шишкин

Еще одна вилла В советскую эпоху аппарат совета министров Эстонской ССР располагал не одной, а несколькими представительскими виллами в Нымме. В 2007 году Riigi Kinnisvara предложила приватизировать не только бывшую виллу Тийдеманна, но и так называемую виллу Палитсера на улице Нурме, 47. В июне 1998 года здание привлекло внимание общественности в связи с тем, что по этому адресу поселился тогдашний глава МИДа Тоомас Хендрик Ильвес. Расходы на содержание виллы составляли 20 000-25 000 крон в месяц при министерской зарплате 16 800 крон. Лимит компенсации арендного жилья для Ильвеса составлял в свою очередь 3500 крон. В результате скандала политику пришлось покинуть дом в Нымме. C 2007 года вилла Палитсера принадлежит SENCEL AS , а компанией в свою очередь на 90,9% владеет Тоомас Сильдмяэ.

Сейчас вилла Тийдеманна общей площадью 888 квадратных метров, расположенная на участке площадью 4709 квадратных метров, снова продается. Маклером выступает аукционное агентство Christie's Real Estate Signature Estonia. Цена здания – 2,2 млн евро. В сообщении о продаже указано, что дому требуется капитальный ремонт. При этом вилла сохраняет статус памятника старины, что сулит потенциальному новому собственнику весомые затраты на восстановление и содержание здания.