Каарел Коткас едва избежал мошеннической схемы благодаря акценту. «Этот подход был чем-то совершенно новым»
Мошенники инсценировали фальшивый видеозвонок от имени Каарела Коткаса, главы компании Veriff, занимающейся идентификацией личности, чтобы ввести в заблуждение одного из его коллег. «Это действительно могло сработать», – признал Коткас.
Мошенники сделали дипфейк с участием руководителя Veriff Каарела Коткаса и отправили его коллеге. «Использовали реальные отношения и недавний общий опыт, чтобы все казалось более правдоподобным», – рассказал он.
Foto: Andras Kralla
По словам Каарела Коткаса, вскоре после Rio Web Summit, когда он оставался в Бразилии, его коллега Андреа Розенберг получила в WhatsApp срочный видеозвонок, который выглядел как обращение от него. Однако звонок оказался мошенничеством.
