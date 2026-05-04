Британский суд одобрил: главной торговой площадкой акций Wise станут США

Хинрикус: у акционеров отбирают право на справедливый выбор
В финтех-компании Wise разгорелся публичный конфликт между советом предприятия и одним из сооснователей компании Тааветом Хинрикусом. Причиной разногласий стал план провести IPO на американской бирже вместо Лондона, и связать это голосование с другим значимым для акционеров вопросом.
По словам сооснователя Wise Таавета Хинрикуса, объединение двух принципиальных решений в одно голосование противоречит как долгосрочным интересам компании и акционеров, так и нарушает принципы прозрачности, на которых основана Wise.
