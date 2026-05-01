Потерявший в прибыли производитель светильников выплатил 13 млн евро дивидендов
Результаты производителя светильников Glamox в прошлом году оказались слабее, чем ранее, однако руководство осталось довольным итогами года, а норвежская материнская компания вывела из эстонского предприятия всю прибыль в виде дивидендов.
Руководитель Glamox Вирве Йыгева в начале года говорила Äripäev, что настроена в отношении этого года осторожно оптимистично: экономика восстанавливается, но, вероятно, не очень быстрыми темпами, поскольку ее сдерживает геополитическая неопределенность.
Выручка Glamox, производящей светильники в Кейла, в прошлом году сократилась на десятую часть – до 66,4 млн евро. Операционная прибыль в прошлом году составила почти 13 млн евро, что на 15% меньше, чем годом ранее.
