Из-за неуправляемого дрона в Таллинне временно приостановили прием рейсов

В ночь на субботу в Таллинне из-за неуправляемого беспилотника на время приостановили прием авиарейсов в аэропорту. Инцидент произошел в районе Ласнамяэ и, по данным ERR.ee, привел к тому, что три самолета не смогли приземлиться по расписанию из-за риска возможного столкновения.
- Таллиннский аэропорт, фото иллюстративное.
Около полуночи аэропорт получил от службы воздушного движения сообщение о дроне, который двигался в небе над Ласнамяэ в сторону летного поля. После этого были задействованы протоколы безопасности, передает rus.err.ee.
Как сообщил пресс-секретарь аэропорта, два самолета были переведены в режим ожидания и продолжали кружить в воздухе, еще один рейс направили в Хельсинки. После завершения инцидента все три самолета смогли приземлиться в Таллинне.
Владелец дрона передал властям информацию о том, что при текущем заряде батареи максимальное время полета аппарата составляло около 40 минут. Это позволило службам точнее оценить ситуацию и планировать дальнейшие действия.
Ограничения на полеты действовали около 20 минут. Будет ли владелец дрона привлечен к ответственности, пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняют полиция и Департамент транспорта.
