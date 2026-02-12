Lufthansa отменила сотни рейсов, Таллинн тоже пострадает

Латвия предложила Эстонии приобрести долю в авиакомпании airBaltic – тот же объем и за ту же сумму, как и немецкой авиакомпании Lufthansa. По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, на данный момент Эстония не намерена инвестировать в airBaltic.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.