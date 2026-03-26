  • OMX Baltic−0,26%312,99
  • OMX Riga0,21%884,63
  • OMX Tallinn−0,16%2 068,53
  • OMX Vilnius−0,52%1 354,02
  • S&P 500−0,66%6 548,67
  • DOW 30−0,16%46 355,46
  • Nasdaq −1,02%21 706,16
  • FTSE 100−1,14%9 991,47
  • Nikkei 225−0,27%53 603,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,14
  • 26.03.26, 17:08

Google и Meta обязали выплатить $6 млн по делу о зависимости от соцсетей

Суд присяжных в Лос-Анджелесе обязал Meta и Alphabet выплатить 20-летней пользовательнице $4,2 млн компенсации за психологический ущерб, который, как установил суд, был причинен зависимостью от социальных сетей. Кроме того, обе компании должны уплатить еще $1,8 млн штрафа. О решении в среду, 25 марта, сообщило агентство Bloomberg.
Глава компании Meta Марк Цукерберг покидает здание суда в Лос-Анджелесе после показаний по иску о зависимости от соцсетей в феврале 2026 года.
  • Глава компании Meta Марк Цукерберг покидает здание суда в Лос-Анджелесе после показаний по иску о зависимости от соцсетей в феврале 2026 года.
  • Foto: Ryan Sun
Иск был связан с зависимостью, которая, по утверждению истицы, развилась из-за особенностей дизайна YouTube и Instagram, вызывающих привыкание. Присяжные пришли к выводу, что корпорации проявили халатность при разработке этих платформ и не предупредили пользователей о возможных рисках. По оценке Bloomberg, это решение может стать прецедентом и подтолкнуть технологические компании к пересмотру пользовательских соглашений и политики безопасности. При этом и Meta, и Alphabet намерены оспорить вердикт, передает DW.
В ходе процесса адвокаты истицы сосредоточились именно на дизайне YouTube и Instagram, а не на размещенном там контенте. Им удалось убедить присяжных, что компании сознательно использовали решения, способные формировать привыкание у пользователей, в том числе у детей.
Представители Meta, в свою очередь, утверждали, что психологические проблемы истицы были связаны со сложной семейной ситуацией, а не с зависимостью от социальных сетей. Ответчиками по иску также проходили TikTok и Snapchat, однако еще до начала судебного разбирательства они заключили внесудебное соглашение, пишет Bloomberg.

Крупные технологические компании уже много лет сталкиваются с критикой из-за устройства платформ, которые могут вызывать привыкание у несовершеннолетних и приводить к психологическим проблемам. Федеральный закон о регулировании социальных сетей в США до сих пор не принят, поэтому многие ограничения вводятся на уровне отдельных штатов и в результате судебных решений.
В 2025 году около 20 штатов США приняли законы, регулирующие использование социальных сетей несовершеннолетними. Как пишет Bloomberg, ожидается, что до конца 2026 года суды вынесут еще несколько прецедентных решений по искам, связанным с зависимостью от соцсетей. В начале недели присяжные в штате Нью-Мексико также признали Meta виновной в создании угрозы для детей.
За последний год запреты или жесткие ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками уже ввели Австралия, Франция, Испания, Португалия и Малайзия. Аналогичные законопроекты обсуждаются или рассматриваются в парламентах Германии, Греции, Дании, Норвегии и Словении.
