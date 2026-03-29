Назад 29.03.26, 13:59 Пентагон рассматривает сценарии наземной операции в Иране Пентагон разрабатывает планы возможных наземных операций в Иране, которые могут продолжаться несколько недель. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Американские солдаты. Фото иллюстративное.

По их словам, речь идет не о полномасштабном вторжении, а о рейдах с участием сил специальных операций и пехотных подразделений. При этом окончательное решение пока не принято: собеседники издания подчеркнули, что президент США Дональд Трамп может одобрить все подготовленные варианты, часть из них или не утвердить ни один, передает DW.

В последние дни администрация Трампа одновременно заявляет о возможном завершении войны и допускает ее дальнейшую эскалацию. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 24 марта заявила, что, если Тегеран не откажется от ядерных амбиций и не прекратит угрожать США и их союзникам, Трамп готов «обрушить на них ад». При этом она отметила, что задача Пентагона заключается в подготовке различных сценариев, чтобы предоставить верховному главнокомандующему свободу выбора, и это не означает, что президент уже принял решение. Сам Трамп 20 марта сказал журналистам в Овальном кабинете: «Я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы вам точно не сказал, но я не отправляю».

Среди возможных целей, которые рассматриваются в Пентагоне, источники The Washington Post назвали захват острова Харк – ключевого иранского узла нефтяного экспорта в Персидском заливе, а также рейды в прибрежные районы рядом с Ормузским проливом для уничтожения вооружений, представляющих угрозу судоходству. По оценке части чиновников, такая операция может занять «недели, но не месяцы», другие собеседники называют сроком «пару месяцев».

Госсекретарь Марко Рубио 27 марта заявил, что конфликт «не будет затяжным» и что США «могут достичь всех своих целей без наземных войск». Эти заявления прозвучали после публикации Axios о том, что Пентагон готовит «решающий удар» по Ирану, который может включать наземные силы и масштабные бомбардировки.

За последний месяц в ходе боевых действий, как пишет The Washington Post, погибли 13 американских военных: шестеро – в авиакатастрофе в Ираке, еще шестеро – в результате атаки беспилотника на порт Шуайба в Кувейте, еще один – при ударе по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Более 300 американских военнослужащих получили ранения в результате ответных дроновых и ракетных ударов Ирана по объектам США как минимум в семи странах региона.

Идея отправки боевых частей на территорию Ирана вызывает заметное неприятие в американском обществе. Согласно совместному опросу AP и Национального центра исследования общественного мнения Чикагского университета, 62% опрошенных выступили против использования наземных войск в Иране, тогда как 12% поддержали такой шаг. Вопрос об авиаударах по военным объектам разделил мнения почти поровну: 39% высказались против, 33% – за.

За последние недели США перебросили в регион 31-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью около 2200 моряков и морских пехотинцев. По словам отставного старшего офицера, знакомого с деятельностью этого подразделения, оно обладает существенными возможностями для подобных операций, однако продолжительность боевых действий ограничена логистикой, если не будет дополнительного снабжения. По данным Axios и The Wall Street Journal, администрация также рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще 10 000 военных.

В Конгрессе среди республиканцев, поддерживающих Трампа, единой позиции по этому вопросу нет. Конгрессмен Деррик ван Орден, ветеран подразделения «морские котики» и сторонник президента, заявил, что «с самого начала категорически против» переброски войск на иранскую территорию. Конгрессвумен Нэнси Мейс после брифинга в Комитете по делам вооруженных сил также написала в соцсетях, что не поддержит наземную операцию в Иране.

Иную позицию занимает сенатор Линдси Грэм, который призвал захватить остров Харк и сравнил такую операцию с высадкой на Иводзиме во время Второй мировой войны. «Мы взяли Иводзиму – справимся и с этим. Я всегда ставлю на морских пехотинцев», – сказал он в интервью Fox News.

Военные эксперты оценивают подобный сценарий как рискованный. Директор программы военных и стратегических исследований Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Айзенстадт, в прошлом офицер армии США, предупредил, что захват острова Харк сопряжен со значительной опасностью. «Я бы очень не хотел оказаться на этом маленьком клочке земли под градом иранских беспилотников и, возможно, артиллерии», – заявил он.

По мнению Айзенстадта, более безопасным вариантом могло бы стать минирование акватории вокруг острова и использование этого давления, чтобы вынудить Иран разминировать Ормузский пролив. Более реалистичной наземной операцией он назвал зачистку иранских прибрежных военных объектов, угрожающих судоходству. Как пояснил эксперт, войска не должны надолго задерживаться на одном месте, а мобильность в таком случае становится частью стратегии защиты личного состава: «вошли и вышли».