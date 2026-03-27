Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя

Новым исполнительным директором Bombay Group стала член правления компании Даяна Тийтсаар.
Даяна Тийтсаар вошла в правление Bombay Group в последний день прошлого года. До сих пор она как член правления руководила повседневной деятельностью компании. До этого исполнительным директором Bombay Group был Кевин Макгоуэн. В правление компании, помимо Тийтсаар и Макгоуэна, входят также Маарья Пярт и Рейо Пиллер.
Bombay Group, которая управляет люксовым отелем и казино в Старом Таллинне, представила в Кассу по безработице предварительный план, по которому сокращения могут затронуть до 410 сотрудников. Всего в компании работает 424 человека.
