Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО

Одновременно, как сообщили близкие к президенту США источники, Трамп также рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии. По информации газеты, он обдумывает этот шаг с момента возвращения на пост президента в 2025 году.

На данный момент все страны НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП. Этот целевой ориентир, как сказано в публикации, был заявлен Трампом в 2014 году. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что на саммите в Анкаре 7–8 июля альянс должен будет разработать план достижения уровня расходов в 5% ВВП.

Трое представителей НАТО сообщили The Telegraph, что США пока официально не выносили такие предложения на обсуждение в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом один из источников признал, что американские чиновники уже продвигали новую модель на различных дискуссионных площадках.

Поскольку решения в НАТО принимаются консенсусом, союзники, вероятнее всего, смогут заблокировать любые изменения такого рода. The Telegraph отмечает, что это может привести к новому столкновению между США и партнерами по альянсу.

По данным издания, Трамп уже угрожал полностью вывести США из НАТО, поскольку остался недоволен отсутствием поддержки со стороны ЕС и Великобритании в войне на Ближнем Востоке.

Источники, близкие к президенту США, также сообщили, что его отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ухудшились после того, как тот первоначально запретил использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане для ударов по складам с ракетами в Иране. Один из собеседников газеты заявил: «Американцы потрясены тем, насколько ненадежным оказалось британское правительство. Министерство обороны США разочаровано тем, что не может нормально сотрудничать со страной, которая должна быть нашим главным союзником».

Кроме того, 26 марта Пентагон уведомил Конгресс США о планах перенаправить около 750 млн долларов, или 650 млн евро, из финансируемой НАТО программы по поставкам оружия Киеву на пополнение собственных арсеналов.

В середине марта Трамп призвал Великобританию, Францию, Китай, Японию, Южную Корею и другие страны присоединиться к США в операции по разблокировке Ормузского пролива и направить на Ближний Восток свои корабли. В интервью газете Financial Times 15 марта он заявил: «Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО».