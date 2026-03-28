Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лишить права голоса в НАТО те страны, которые не доведут оборонные расходы до 5% ВВП. Об этом 27 марта сообщила газета The Telegraph.
По передает DW, этот вариант обсуждается на фоне недовольства Белого дома отказом европейских союзников поддержать инициативу по направлению кораблей для разблокировки Ормузского пролива. Один из собеседников в администрации США заявил, что разочарование Вашингтона действиями европейских партнеров было вполне реальным. «Любая страна, которая не выделяет 5%, не должна иметь права голоса при принятии решений о будущих расходах в НАТО», – сказал он.
Как пишет The Telegraph, ограничение права голоса могло бы затронуть решения о расширении альянса, проведении совместных миссий и применении статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. По словам источника, «нельзя давать право голоса по вопросам будущих расходов тем, кто не вносит свою долю». Он также отметил, что действия Испании и Великобритании в Вашингтоне считают неприемлемыми.
Издание указывает, что в 2025 году Великобритания направила на оборону 2,33% ВВП, что лишь немного выше показателей Румынии, Болгарии и Республики Северная Македония.
Одновременно, как сообщили близкие к президенту США источники, Трамп также рассматривает возможность вывода американского контингента из Германии. По информации газеты, он обдумывает этот шаг с момента возвращения на пост президента в 2025 году.
На данный момент все страны НАТО тратят на оборону не менее 2% ВВП. Этот целевой ориентир, как сказано в публикации, был заявлен Трампом в 2014 году. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что на саммите в Анкаре 7–8 июля альянс должен будет разработать план достижения уровня расходов в 5% ВВП.
Трое представителей НАТО сообщили The Telegraph, что США пока официально не выносили такие предложения на обсуждение в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом один из источников признал, что американские чиновники уже продвигали новую модель на различных дискуссионных площадках.
Поскольку решения в НАТО принимаются консенсусом, союзники, вероятнее всего, смогут заблокировать любые изменения такого рода. The Telegraph отмечает, что это может привести к новому столкновению между США и партнерами по альянсу.
По данным издания, Трамп уже угрожал полностью вывести США из НАТО, поскольку остался недоволен отсутствием поддержки со стороны ЕС и Великобритании в войне на Ближнем Востоке.
Источники, близкие к президенту США, также сообщили, что его отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ухудшились после того, как тот первоначально запретил использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане для ударов по складам с ракетами в Иране. Один из собеседников газеты заявил: «Американцы потрясены тем, насколько ненадежным оказалось британское правительство. Министерство обороны США разочаровано тем, что не может нормально сотрудничать со страной, которая должна быть нашим главным союзником».
Кроме того, 26 марта Пентагон уведомил Конгресс США о планах перенаправить около 750 млн долларов, или 650 млн евро, из финансируемой НАТО программы по поставкам оружия Киеву на пополнение собственных арсеналов.
В середине марта Трамп призвал Великобританию, Францию, Китай, Японию, Южную Корею и другие страны присоединиться к США в операции по разблокировке Ормузского пролива и направить на Ближний Восток свои корабли. В интервью газете Financial Times 15 марта он заявил: «Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО».
Уже 16 марта большинство стран, к которым был обращен этот призыв, заявили, что не планируют направлять свой флот для защиты Ормузского пролива. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал тогда: «Это не наша война, мы ее не начинали». Канцлер Германии Фридрих Мерц, со своей стороны, отметил, что у страны нет на такие действия мандата ни ООН, ни Евросоюза, ни НАТО.
В тот же день в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС. Как сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, большинство участников выступили против расширения мандата военно-морской миссии Aspides, которая сейчас обеспечивает защиту торговых судов в Красном море, на Персидский залив. «Никто не хочет активно втягиваться в эту войну, и все обеспокоены тем, к чему она может привести», – сказала она.
Президент Франции Эмманюэль Макрон 17 марта заявил, что Франция не выбирала войну с Ираном, начатую США и Израилем, и потому не будет участвовать в операции по защите Ормузского пролива. По его словам, эта проблема требует не силового, а дипломатического решения.
