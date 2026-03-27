  • 27.03.26, 06:00

Пиво, демпинг и большие амбиции: как эстонская фирма разрушила финскую монополию

Гордость Таллиннской биржи, судоходная компания Tallink – не первое эстонское предприятие, добившееся успеха в пассажирских перевозках на международных линиях. Еще перед Второй мировой суда «Gustav Sergo & Ko» уверенно бороздили Балтику. Современникам фирма запомнилась в том числе необычными маркетинговыми акциями.
Дом семьи Серго в Каламая, неподалеку от Батарейной крепости, и сам напоминает формами пассажирский пароход с закругленными рубками и круглыми окнами-иллюминаторами.
На улице Суур-Патарей в Каламая возвышается белоснежный функционалистский дом. Элегантные флагштоки и круглые окна-иллюминаторы делают его похожим на океанский лайнер. Прежде, до строительства квартала Каларанна, это здание смотрело прямо на Таллиннскую бухту. Все это не случайно – ведь этот дом принадлежал судоходной компании «Gustav Sergo & Ko», одному из самых успешных транспортных предприятий предвоенной Эстонии.
Юнга с островов вернулся домой с капиталом
Густав Серго, давший свое имя будущей транспортной компании, появился на свет в приходе Кяйну на Хийумаа 15 января 1886 года. Мужчины в семье Серго традиционно становились моряками, и уже в 12 лет мальчик тоже начал выходить в море, а в 18 покинул Эстонию ради дальних путешествий на английских и датских торговых судах. Густав обнаружил талант к судовождению, в иностранном флоте сумел дослужиться до помощника капитана. Впрочем, по состоянию на февраль 1918 года, когда его родина провозгласила независимость, Серго был безработным моряком в Ливерпуле, сидевшим на берегу в ожидании новых рейсов.

Густав Серго, 1920-е.
Несмотря на периодические трудности, в начале 1920-х Густав Серго вернулся на Хийумаа не с пустыми руками. Он сумел скопить достаточный капитал, чтобы выкупить старое российское сигнальное судно «Цесаревна Мария» и переоборудовать его в собственный транспортный парусник под гордым именем «Atlantik». Вместе с братьями Михкелем и Рудольфом и другими моряками-островитянами, Густав начал строить семейную транспортную компанию. В первые годы семейство Серго возило грузы и пассажиров на парусных шхунах, но в апреле 1926 сумело позволить себе приобрести и первый пароход «Vendlus». Покупка оказалась неудачной, меньше чем год спустя крупное судно село на мель у берегов Швеции. В телеграмме столичным инвесторам, вложившимся в покупку, Густав был вынужден констатировать, что судно не подлежит восстановлению.
Но знакомства в Дании и Таллинне выручили Серго из беды. Он сумел договориться об еще одном раунде вложений и приобрести теперь уже у датчан два маленьких паровых судна. Вновь, демонстрируя приверженность семье, партнеры назвали их в честь двух братьев «Gustav» и «Rudolf». Хорошо знакомые с условиями пролива Вяйнамери и прибрежных островов моряки на второй раз сделали ставку на небольшие паровые суда, которые не требовали дорогого обслуживания и ремонта. Кроме того, пароходы Серго были специально оборудованы для перевозок не только пассажиров, но и скота, грузов рыбы и сельскохозяйственной продукции.
Судно «Rudolf», названное в честь одного из братьев Серго, обслуживало линию Виртсу-Куйвасту.
Пива за счет капитана
В 1930 году «Gustav» вышел на линию Рохукюла-Хельтермаа, соединяющую окрестности Хаапсалу с Хийумаа, а «Rudolf» на линию от Виртсу до Куйвасту, на острове Муху. Лицензия на перевозки была оформлена на компанию «Gustav Sergo & Ko», которая во многом по-прежнему оставалась семейным предприятием практикующих моряков. На момент запуска линий в Вяйнамери у фирмы было всего трое «сухопутных» сотрудников. А среди членов правления в разные годы числились аж девять членов семьи Серго.
За линию Виртсу-Куйвасту отвечал Михкель Серго, капитан парохода «Rudolf». В 1931 году была открыта узкоколейная железная дорога Рапла-Виртсу, и товары потекли по ней на острова рекой. Линия через пролив сулила судовладельцам немалые барыши, но и конкуренция здесь была высокой. Кроме Серго, перевозки на Муху много лет обслуживало Балтийское общество спасания на водах, бывшая команда морских спасателей, после 1918 года преобразованная в коммерческое предприятие. Чтобы заманить пассажиров к себе на борт, Михкель Серго оборудовал «Rudolf» для перевозки автомобилей, одновременно он мог брать на борт две машины.
Пароход «Eestimaa» Балтийского общества спасания на водах. В 1938 году компания была окончательно поглощена структурами Густава Серго и передала его пароходству все свои суда. Пятиконечная звезда на борту – логотип Balti Päästeselts (Балтийского общества спасания на водах).
Кроме того, братья Серго пошли на радикальный демпинг: они снизили цену билетов с 60 до 30 центов. Вдобавок каждому пассажиру полагалась бесплатная кружка пива на борту, с разрешения капитана. Впрочем, аттракцион невиданной щедрости продлился ровно до тех пор, пока Балтийские спасатели не были вынуждены продать свое судно конкурентам из «Gustav Sergo & Ko». После этого братья-монополисты подняли цену на провоз через пролив до 75 центов и перестали наливать бесплатное пиво.
До Tallinka и «Георга Отса»
Мореходные знания и семейная преданность сотрудников фирме и друг другу в 1930-х годах сделала «Gustav Sergo & Ko» одной из главных транспортных фирм страны. К середине десятилетия она уже обслуживала большинство прибрежных линий, в том числе в Кярдла, Сырве, Ориссааре, Трийги, а также междугородную линию Курессааре-Таллинн. Серго решились и на выход на рынок международных перевозок с протяженным маршрутом Таллинн-Рига-Стокгольм. Большая часть пути пролегала в прибрежных водах, купленное в Дании комфортабельное судно «Runö» делало промежуточные остановки в Хаапсалу, Куйвасту и Пярну. Позднее тот же пароход стал ходить еще более протяженным западным маршрутом – Таллинн-Висбю-Копенгаген. Самая восточная линия компании Серго была речной, Нарва-Нарва-Йыэсуу.

Расписание рейсов «Gustav Sergo & Ko» в сезон навигации 1938 года.
Одним из самых амбициозных проектов «Gustav Sergo & Ko» стал запуск паромной линии между Таллинном и Хельсинки, на которую до того не покушалась ни одна из эстонских судоходных компаний. В декабре 1935 года Густав Серго приобрел за 30 000 немецких марок в Гамбурге прогулочный пароход морского класса «Adler». До восстановления навигации судно срочно перестроили и модернизировали. После смены хозяина «Adler», переименованный теперь в «Aegna», мог принять на борт до 240 пассажиров. В каютах 1-го класса было 30 мест, 2-го класса – 40, кроме того, продавались 170 билетов со свободной рассадкой на палубах. В круизных рейсах судно принимало на борт до 375 гостей.
До того, как национальная Морская администрация выдала «Gustav Sergo & Ko» лицензию на выход на линию Таллинн-Хельсинки, ее имела право обслуживать только финская фирма Meritoimi OY c пароходами «Suomi», «Ebba Munck» и «Viola». В прессе предрекали «транспортную войну с Финляндией», имея в виду, что эстонцев ждет ожесточенная конкуренция, а то и уход более крупного игрока с рынка.
Последнее стало бы фатальным для линии, в одиночку эстонцы с перевозками в тот момент справиться были еще не готовы. Впрочем, судовладельцы разошлись миром. Густав Серго еще до начала навигации договорился с Meritoimi о сокращении числа запланированных рейсов с трех до двух в неделю. Больше всего от конкуренции выиграли пассажиры.
«“Aegna“ – первое эстонское судно на линии Таллинн-Хельсинки. До сих пор эту линию обслуживали только финские судоходные компании. Теперь к ним присоединяется со своим судном G. Sergo ja Co. С появлением эстонского судна на линии стоимость проезда снизилась примерно на 25 процентов, что произошло в интересах пассажиров. Для обслуживания линии компания G. Sergo ja Co приобрела специальное судно в Германии, – писала газета Päewaleht 18 мая 1936 года, в день первого рейса парохода. – Новые владельцы провели капитальный ремонт, после которого оно выглядит как новое и отвечает самым высоким требованиям как по удобству, так и по функциональности. Пассажирские помещения оформлены современно и со вкусом».
Путь из Таллинна в Хельсинки занимал немногим больше, чем сегодня, дистанцию между двумя столицами «Aegna» преодолевала за четыре часа, включая маневры в порту и швартовку. Пароход семьи Серго можно было зафрахтовать для экскурсионных рейсов в Стокгольм и Хельсинки и вне основного расписания. Командовал судном Рудольф Серго.
К навигации 1939 года «Aegna» перемещалась между Таллинном и Хельсинки и обратно уже по шесть раз в неделю, исключая только воскресенья.
Sergo на «Дороге смерти»
К 1940 году во флоте компании Sergo было уже около 20 судов разных типов. С началом советской оккупации большинство из них было реквизировано для нужд красных армии и флота. Три судна из бывшей эскадры Серго – «Hansi», «Vislandi» и «Stenso» – были летом 1941 года переброшены из Финского залива на Ладожское озеро. Согласно исследованию сотрудника Эстонского морского музея Романа Маткевича, они участвовали в снабжении осажденного Ленинграда и эвакуации населения из него. Единственный путь, связывавший заблокированный город с остальной Россией, шел через Ладогу. Зимой дорогу через озеро обслуживали грузовики, а летом – небольшие суда, в том числе три эстонских парохода.

Пассажиры парохода «Hansi».
Пассажирский пароход «Ruhno», украшенный флагами, в море.
Пассажирский пароход «Aegna».
Погрузка кирпичей на пароход «Juku».
После войны за этой транспортной артерией закрепилось имя «Дорога жизни», но, по воспоминаниям академика Дмитрия Лихачева, сами ленинградцы в годы блокады именовали путь «дорогой смерти» – из-за опасности немецких обстрелов и налетов, утоплений и даже грабежей солдатами и другими пассажирами. Все три эстонских парохода на маршруте через Ладогу пострадали от затирки льдом и боевых действий, но с перерывами остались в строю вплоть до 1945 года. Правда, «Stenso» моряки за тихоходность наградили ироническими прозвищами – «Антилопа-гну» и «Британский союзник» (имелось в виду, что Британия не спешит открывать второй фронт против Рейха на Европейском континенте).
Густав Серго, 1940 год.
Правление судоходной компании «Gustav Sergo & Ko» было депортировано из Эстонии почти в полном составе. Члены семьи Серго оказались в лагерях Кировской области и Урала, сам основатель фирмы был отправлен на работы в соляную шахту. Один из младших членов семьи, Бернхард Серго сумел остаться в Эстонии, хотя его родителей арестовал НКВД. Под немецкой властью он сумел организовать спасательное общество «Ankur», занимавшееся подъемом и ремонтом затопленных судов в водах Эстонии. В том числе Бернхарду удалось поднять перевернувшийся в проливе Вяйнамери пароход «Gustav», пострадавший от немецкого налета в начале войны. Судно, названное в честь пропавшего в советском плену главы фирмы, было возвращено в строй.
Под угрозой наступления на Эстонию советской армии Бернхард Серго предпочел эмигрировать в Швецию, где продолжил заниматься морскими перевозками под довоенным брендом. Он неожиданно скончался от сердечного приступа в гостинице в Киле 29 марта 1963 года, перед поездкой в Стокгольм на собрание эстонских судовладельцев в изгнании.
Патриарх семейства Густав Серго был первый раз освобожден в 1946 году, но в 1949 выслан c семьей из Эстонии повторно на поселение в Кировскую область. Вернуться он смог только в 1960. После этого Серго поселился в приморском Хаапсалу, где отставной капитан и бывший судовладелец был своеобразной достопримечательностью. Одним из стариков, с которыми любили общаться курортники. Густав Серго умер 5 октября 1971 года, ему было 85 лет. Капитан значительно пережил и свои суда, и фирму, и даже наследника-эмигранта.
Корпоративный значок с флагом судоходной компании «Gustav Sergo & Ko».
