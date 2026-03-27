Биржевые трейдеры уверены: нефть достигнет исторического пика
Биржевые трейдеры активно скупают нефтяные опционы, делая ставку на то, что цена нефти Brent к концу апреля поднимется до исторического максимума, то есть как минимум до 150 долларов за баррель, сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent утром в пятницу торговались у отметки 110 долларов за баррель. За последний месяц цена нефти выросла более чем на 50%, поскольку противостояние США и Ирана продолжает обостряться.
Если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся и в апреле, стоимость нефти Brent может вырасти до $150 за баррель, предупредил экономический эксперт Райво Варе. «Это вполне реалистичный сценарий», – сказал он.
Неудержимая эскалация и начавший трещать по швам финансовый рынок вынудили президента США Дональда Трампа сбавить тон. Крупные государства Ближнего Востока тем временем активно работали над деэскалацией, говорится в политическом анализе Bloomberg.
На рынке облигаций одновременно возникли три сигнала, которые в последний раз наблюдались в мае 2008 года – незадолго до финансового кризиса. Эксперты видят и другие тревожные признаки того, что слабость на фондовых рынках может сохраниться.
