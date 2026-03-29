  • OMX Baltic−0,19%312,4
  • OMX Riga−0,01%884,53
  • OMX Tallinn−0,33%2 061,78
  • OMX Vilnius−0,22%1 351,07
  • S&P 500−1,67%6 368,85
  • DOW 30−1,73%45 166,64
  • Nasdaq −2,15%20 948,36
  • FTSE 100−0,05%9 967,35
  • Nikkei 225−0,43%53 373,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • 29.03.26, 11:27

В США прошли масштабные протесты против политики Трампа

В Соединенных Штатах в субботу, 28 марта, прошли массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа. По подсчетам организаторов, демонстрации под лозунгом No Kings («Никаких королей») состоялись более чем в 3300 местах, а общее число участников составило около 8 млн человек. На момент публикации информации о нарушениях порядка в ходе акций не поступало.
Вашингтон, 28 марта 2026 года. Протест против политики Дональда Трампа.
Организаторы, представляющие коалицию гражданских инициатив, заявили, что выступают против подрыва демократических институтов и чрезмерной концентрации власти. Участники протестов также выражали недовольство войной США и Израиля против Ирана, а также ужесточением миграционной политики.
Заявки на проведение акций были поданы во всех 50 штатах. Одним из центров протестов СМИ называют Миннесоту, где в январе уже проходили массовые выступления против Трампа и миграционных служб. Поводом для недовольства тогда стало убийство двух американцев сотрудниками службы ICE, действия и полномочия которой и ранее подвергались критике.
На митинге в Миннеаполисе выступил певец Брюс Спрингстин. По его словам, именно сила и решимость граждан, выступивших против Трампа, «показывает, что это все еще Америка и что этот реакционный кошмар и эти вторжения в американские города недопустимы».

Акции No Kings 28 марта прошли и за пределами США, в том числе в Париже, Лондоне и Лиссабоне. Как пишет BBC, на митингах были плакаты, на которых Трамп был назван фашистом и военным преступником. Участники также призывали к его импичменту.
В Германии подобные акции состоялись в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. В Берлине несколько сотен человек протестовали против действий американских иммиграционных служб и требовали публикации так называемых «файлов Эпштейна» – финансиста, с которым Трамп поддерживал дружеские отношения, но которого позднее обвинили в сексуальных преступлениях, после чего он был найден мертвым в тюремной камере.
В администрации Трампа и в Республиканской партии отнеслись к протестам пренебрежительно. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон назвала их продуктом «левых сетей финансирования» с незначительной реальной общественной поддержкой. «Единственные люди, которым важны эти сеансы терапии помешательства на Трампе, - репортеры, которым платят за их освещение», - заявила она.
Пресс-секретарь республиканского комитета Конгресса США Морин О’Тул охарактеризовала демонстрации как «митинги ненависти к Америке», где со сцены звучат «самые жестокие и безумные фантазии» левых радикалов. Сам Трамп в день протестов опубликовал несколько сообщений в своей соцсети Truth Social, однако тему этих акций в них не затронул.
Похожие статьи

Согласно опросу Reuters и Ipsos, уровень одобрения Трампа снизился до 36%. Это самый низкий показатель за его нынешний срок.
  • 25.03.26, 16:09
Поддержка Трампа снижается: американцы недовольны дороговизной жизни и войной с Ираном
Трамп не может сказать, с кем именно ведутся переговоры в Иране, потому что «не хочет, чтобы его убили». Союзник США, Израиль, при этом провел крупную волну покушений в Иране.
  • 24.03.26, 12:58
Топливный кризис и тайные переговоры: почему Трамп отказался от угроз
Президент США Дональд Трамп.
  • 28.03.26, 13:32
Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО
Система Workwear Flex использует цифровую идентификацию, например, чип-карту сотрудника, с помощью которой регистрируется выдача и возврат одежды. Таким образом у предприятия формируется реальное представление о том, как используется рабочая одежда и какова фактическая потребность в различных моделях и размерах.
  • KM
  • 27.03.26, 13:05
Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.03.26, 16:23
Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя
2
Новости
  • 27.03.26, 13:12
Ресторан Pomo движется к банкротству
3
Новости
  • 27.03.26, 10:56
Случай в Аувере заставил ускорить изменения в регулировании борьбы с дронами
4
Эпицентр
  • 27.03.26, 12:35
Продавцы электросамокатов уклоняются от уплаты НСО. Эксперт по налогам: это не останется без внимания
5
Новости
  • 27.03.26, 06:00
Пиво, демпинг и большие амбиции: как эстонская фирма разрушила финскую монополию
6
Биржа
  • 27.03.26, 14:34
Tallinna Vesi объявила размер дивидендов

Новости
  • 29.03.26, 13:34
Интернет-магазины столкнулись с затратным требованием: для оформления возврата должно быть достаточно нажатия кнопки
Новости
  • 29.03.26, 12:15
«Зимой на счету бывала однозначная сумма». Предприниматель развивает рыбный туризм на Эмайыги
Новости
  • 29.03.26, 11:27
В США прошли масштабные протесты против политики Трампа
Биржа
  • 28.03.26, 14:21
Биржевые трейдеры уверены: нефть достигнет исторического пика
Биржа
  • 28.03.26, 14:11
Infortar продал долю в Pakrineeme Sadam
Новости
  • 28.03.26, 13:46
Две профессии финсектора, которые первыми окажутся под ударом из-за ИИ
Новости
  • 28.03.26, 13:32
Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО
Подсказка
  • 28.03.26, 11:46
ЧАВО. В конце марта наступает первый срок уплаты земельного налога

Новым исполнительным директором Bombay Group стала член правления компании Даяна Тийтсаар.
Новости
  • 27.03.26, 16:23
Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя
В ближайшее время банк Nordea планирует сократить 5% персонала.
Новости
  • 28.03.26, 13:46
Две профессии финсектора, которые первыми окажутся под ударом из-за ИИ
У Tuul Mobility нет денег на предстоящую процентную выплату по облигациям.
Биржа
  • 27.03.26, 14:59
Tuul Mobility подала заявление о банкротстве. Денег на погашение облигаций у компании нет
Ресторан Pomo находится в павильоне парка Таммсааре.
Новости
  • 27.03.26, 13:12
Ресторан Pomo движется к банкротству
Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.
Новости
  • 28.03.26, 11:15
На шаг ближе к строительству АЭС в Эстонии. «Виру-Нигула умеет договариваться лучше, чем Трамп»
Дом семьи Серго в Каламая, неподалеку от Батарейной крепости, и сам напоминает формами пассажирский пароход с закругленными рубками и круглыми окнами-иллюминаторами.
Новости
  • 27.03.26, 06:00
Пиво, демпинг и большие амбиции: как эстонская фирма разрушила финскую монополию
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 28.03.26, 13:32
Трамп хочет лишить права голоса часть стран НАТО
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
Content Marketing
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

