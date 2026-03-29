Назад 29.03.26, 11:27 В США прошли масштабные протесты против политики Трампа В Соединенных Штатах в субботу, 28 марта, прошли массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа. По подсчетам организаторов, демонстрации под лозунгом No Kings («Никаких королей») состоялись более чем в 3300 местах, а общее число участников составило около 8 млн человек. На момент публикации информации о нарушениях порядка в ходе акций не поступало.

Вашингтон, 28 марта 2026 года. Протест против политики Дональда Трампа.

Организаторы, представляющие коалицию гражданских инициатив, заявили, что выступают против подрыва демократических институтов и чрезмерной концентрации власти. Участники протестов также выражали недовольство войной США и Израиля против Ирана, а также ужесточением миграционной политики.

Заявки на проведение акций были поданы во всех 50 штатах. Одним из центров протестов СМИ называют Миннесоту, где в январе уже проходили массовые выступления против Трампа и миграционных служб. Поводом для недовольства тогда стало убийство двух американцев сотрудниками службы ICE, действия и полномочия которой и ранее подвергались критике.

На митинге в Миннеаполисе выступил певец Брюс Спрингстин. По его словам, именно сила и решимость граждан, выступивших против Трампа, «показывает, что это все еще Америка и что этот реакционный кошмар и эти вторжения в американские города недопустимы».

Акции No Kings 28 марта прошли и за пределами США, в том числе в Париже, Лондоне и Лиссабоне. Как пишет BBC, на митингах были плакаты, на которых Трамп был назван фашистом и военным преступником. Участники также призывали к его импичменту.

В Германии подобные акции состоялись в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Дюссельдорфе. В Берлине несколько сотен человек протестовали против действий американских иммиграционных служб и требовали публикации так называемых «файлов Эпштейна» – финансиста, с которым Трамп поддерживал дружеские отношения, но которого позднее обвинили в сексуальных преступлениях, после чего он был найден мертвым в тюремной камере.

В администрации Трампа и в Республиканской партии отнеслись к протестам пренебрежительно. Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон назвала их продуктом «левых сетей финансирования» с незначительной реальной общественной поддержкой. «Единственные люди, которым важны эти сеансы терапии помешательства на Трампе, - репортеры, которым платят за их освещение», - заявила она.

Пресс-секретарь республиканского комитета Конгресса США Морин О’Тул охарактеризовала демонстрации как «митинги ненависти к Америке», где со сцены звучат «самые жестокие и безумные фантазии» левых радикалов. Сам Трамп в день протестов опубликовал несколько сообщений в своей соцсети Truth Social, однако тему этих акций в них не затронул.