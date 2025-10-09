Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,48%294,57
  • OMX Riga0,2%910,89
  • OMX Tallinn−0,08%1 935,32
  • OMX Vilnius0,87%1 264,2
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,18%9 492,2
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,97
  • OMX Baltic0,48%294,57
  • OMX Riga0,2%910,89
  • OMX Tallinn−0,08%1 935,32
  • OMX Vilnius0,87%1 264,2
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,18%9 492,2
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,97
  • 10.10.25, 07:00

Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный

Некогда популярный у нарвитян рынок «Энергия» много лет приходил в упадок. Но в 2024 году новые хозяева рынка переименовали его в Narva Bazar и занялись его полной реконструкцией, чтобы построить современный европейский рынок, куда можно будет приходить всей семьей.
Здесь запланированы прилавки для продажи собственного урожая.
  • Здесь запланированы прилавки для продажи собственного урожая.
  • Foto: Николай Андреев
Рынок «Энергия» когда-то считался в Нарве хорошим местом для недорогих покупок – в помещениях, киосках и на открытых прилавках можно было недорого купить у предпринимателей овощи, мясо, рыбу, одежду, здесь же частники продавали то, что вырастили на своих участках. Рынок фактически находится в центре города, в многолюдном по нарвским меркам месте между Таллиннским шоссе, улицей Кереса и улицей Креэнхольми.

Инвестиции обещали, но не делали

У рынка «Энергия» длинная история обещанных, но не сделанных разными владельцами инвестиций. В 2000-е годы предприниматель выкупил у города территорию с обязательством построить здесь торговый центр за 1,2 млн евро. В 2010-х уже другой владелец вел бесконечные переговоры с городом об отсрочках инвестиций и получал штрафы за нарушение обязательств.
В это время киоски, которые и так не соответствовали нормам, постепенно ветшали. В 2015-м по требованию городских властей их начали сносить, но полностью торговля на этой территории никогда не прекращалась.

Статья продолжается после рекламы

В прошлом году новые владельцы рынка «Энергия» занялись его возрождением под именем Narva Bazar. Теперь рынок принадлежит тартуской компании Altrix предпринимателя Дениса Пяртеля. Партнером выступает компания Euroinfra Дмитрия Кузнецова, которая занимается непосредственно строительством рынка и развитием территории.

Место для семейного шопинга

Дмитрий Кузнецов рассказал, что рынок условно делится на две части. В одной строятся девять торговых павильонов плюс туалет и подсобное помещение. Вторая часть – это вымощенная территория с навесом для торговли с прилавков и зона для продажи растений от питомника Mustvee Puukool.
«Нам интересны именно те продавцы, которые выращивают что-то сами, делают что-то сами – мы выбрали фермерскую тематику. Сюда каждый сможет прийти и торговать тем, что вырастил», – сказал Дмитрий Кузнецов.
Он предполагает, что торговля под навесом будет сезонной – с апреля по ноябрь. Первые продавцы здесь уже есть, но полноценно эта часть рынка заработает весной, говорит Кузнецов. Питомник Mustvee Puukool отработал на обновляющемся рынке первый сезон.
«У горожан был очень большой интерес к этому, потому что до сих пор здесь продавались, скажем, привычные, ходовые товары, не было никаких особых новшеств. Мы привезли то, что жителям Таллинна, Пярну, Тарту уже привычно видеть в своем саду. Привезли сюда как плодовые растения, хвойники, так и разные цветы и то, что касается декора», – рассказал Дмитрий Кузнецов.
Строительство новых торговых павильонов на бывшем рынке «Энергия».
  • Строительство новых торговых павильонов на бывшем рынке «Энергия».
  • Foto: Николай Андреев
Кузнецов и Пяртель говорят, что хотят сделать рынок местом для семейного шопинга.
«Наша концепция сделать это место, скажем так, “гугл-мапсовым”, чтобы сюда могла прийти вся семья. Допустим, женщина пошла посмотреть красоту в питомнике, мужчина пошел в какой-нибудь рыболовный киоск, а ребенок получил мороженое, если захотел, – говорит Кузнецов. – Нарвитяне рассказывали нам, что в свое время рядом было кафе-мороженое “Оксана”. Мы хотим сделать здесь подобную точку общепита. То есть, чтобы всей семьей можно было прийти в красивое место с ухоженной территорией и найти все по своим интересам».
Партнеры говорят, что арендаторов для отдельных павильонов будут выбирать, чтобы Narva Bazar в целом соответствовал задуманной концепции. По этой концепции рынок получается похожим на торговые центры.
«Но что такое рынок? Это и есть торговый центр под открытым небом», – заметил Денис Пяртель. При этом он и его партнер не считают конкурентами расположенные недалеко большие торговые центры Fama и Astri.
«Мы отличаемся тем, что здесь смогут продавать свои товары частники, а в торговых центрах продают все-таки фирмы. Рынок – это чтобы простой человек мог прийти и продавать. Уличная торговля в Европе, именно базар – это очень распространенное явление. И “базар” – вполне европейское слово. Мы хотим здесь сделать современный объект, поэтому выбраны красно-черные тона, много стекла, металл, камень. Так что, нарвитяне даже гостей смогут сюда приводить, чтобы показать современный базар», – говорит Дмитрий Кузнецов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 25.08.25, 06:00
Омлетик, тортик, кофеёк: две подруги создали в Нарве первое кафе для завтраков
Повара и кондитеры Екатерина Смирнова и Евгения Балдина в апреле прошлого года открыли в центре Нарвы кафе Oven. Екатерина переехала в Нарву из Таллинна, Евгения – из Санкт-Петербурга. Их знакомые считали странной идеей уехать в маленький город, а тем более открыть там кафе. Но подруги – кстати, обе овны по гороскопу – уперлись и все-таки сделали это.
Интервью
  • 01.07.25, 13:52
Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов
В марте 2025 года металлообрабатывающее предприятие Evmet-Mehaanik было признано банкротом. Для владельцев завода это было печально, но ожидаемо. У них уже была на руках детальная планировка для строительства здесь производственного здания нового типа – Joala Tehnohub.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
2
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
3
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
4
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
5
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
6
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»

Последние новости

Новости
  • 10.10.25, 13:07
Лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Мачадо
Mнения
  • 10.10.25, 12:40
Лучший руководитель Эстонии: Таллинн нуждается в качественном, а не «бесплатном» общественном транспорте
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
Новости
  • 10.10.25, 11:11
Глава TKM Grupp: в торговле ощущается заметный спад
Новости
  • 10.10.25, 10:46
Продавец садовой и лесной техники покупает у конкурента дело всей жизни
Новости
  • 10.10.25, 09:50
Экспорт товаров в августе сократился
Эпицентр
  • 10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
Новости
  • 10.10.25, 07:00
Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный

Сейчас в фокусе

Максим Крупышев – сооснователь, руководитель и публичное лицо CoinsPaid.
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Мошенники пугают жителей Эстонии не только ДТП.
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Новости
  • 09.10.25, 11:44
Таллиннский аэропорт не готов идти на уступки Ryanair. Пяргмяэ: им очень сложно угодить
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  • 09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025