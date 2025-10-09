Назад 10.10.25, 07:00 Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный Некогда популярный у нарвитян рынок «Энергия» много лет приходил в упадок. Но в 2024 году новые хозяева рынка переименовали его в Narva Bazar и занялись его полной реконструкцией, чтобы построить современный европейский рынок, куда можно будет приходить всей семьей.

Здесь запланированы прилавки для продажи собственного урожая.

Foto: Николай Андреев

Рынок «Энергия» когда-то считался в Нарве хорошим местом для недорогих покупок – в помещениях, киосках и на открытых прилавках можно было недорого купить у предпринимателей овощи, мясо, рыбу, одежду, здесь же частники продавали то, что вырастили на своих участках. Рынок фактически находится в центре города, в многолюдном по нарвским меркам месте между Таллиннским шоссе, улицей Кереса и улицей Креэнхольми.

Инвестиции обещали, но не делали

У рынка «Энергия» длинная история обещанных, но не сделанных разными владельцами инвестиций. В 2000-е годы предприниматель выкупил у города территорию с обязательством построить здесь торговый центр за 1,2 млн евро. В 2010-х уже другой владелец вел бесконечные переговоры с городом об отсрочках инвестиций и получал штрафы за нарушение обязательств.

В это время киоски, которые и так не соответствовали нормам, постепенно ветшали. В 2015-м по требованию городских властей их начали сносить, но полностью торговля на этой территории никогда не прекращалась.

В прошлом году новые владельцы рынка «Энергия» занялись его возрождением под именем Narva Bazar. Теперь рынок принадлежит тартуской компании Altrix предпринимателя Дениса Пяртеля. Партнером выступает компания Euroinfra Дмитрия Кузнецова, которая занимается непосредственно строительством рынка и развитием территории.

Место для семейного шопинга

Дмитрий Кузнецов рассказал, что рынок условно делится на две части. В одной строятся девять торговых павильонов плюс туалет и подсобное помещение. Вторая часть – это вымощенная территория с навесом для торговли с прилавков и зона для продажи растений от питомника Mustvee Puukool.

«Нам интересны именно те продавцы, которые выращивают что-то сами, делают что-то сами – мы выбрали фермерскую тематику. Сюда каждый сможет прийти и торговать тем, что вырастил», – сказал Дмитрий Кузнецов.

Он предполагает, что торговля под навесом будет сезонной – с апреля по ноябрь. Первые продавцы здесь уже есть, но полноценно эта часть рынка заработает весной, говорит Кузнецов. Питомник Mustvee Puukool отработал на обновляющемся рынке первый сезон.

«У горожан был очень большой интерес к этому, потому что до сих пор здесь продавались, скажем, привычные, ходовые товары, не было никаких особых новшеств. Мы привезли то, что жителям Таллинна, Пярну, Тарту уже привычно видеть в своем саду. Привезли сюда как плодовые растения, хвойники, так и разные цветы и то, что касается декора», – рассказал Дмитрий Кузнецов.

Строительство новых торговых павильонов на бывшем рынке «Энергия».

Foto: Николай Андреев

Кузнецов и Пяртель говорят, что хотят сделать рынок местом для семейного шопинга.

«Наша концепция сделать это место, скажем так, “гугл-мапсовым”, чтобы сюда могла прийти вся семья. Допустим, женщина пошла посмотреть красоту в питомнике, мужчина пошел в какой-нибудь рыболовный киоск, а ребенок получил мороженое, если захотел, – говорит Кузнецов. – Нарвитяне рассказывали нам, что в свое время рядом было кафе-мороженое “Оксана”. Мы хотим сделать здесь подобную точку общепита. То есть, чтобы всей семьей можно было прийти в красивое место с ухоженной территорией и найти все по своим интересам».

Партнеры говорят, что арендаторов для отдельных павильонов будут выбирать, чтобы Narva Bazar в целом соответствовал задуманной концепции. По этой концепции рынок получается похожим на торговые центры.

«Но что такое рынок? Это и есть торговый центр под открытым небом», – заметил Денис Пяртель. При этом он и его партнер не считают конкурентами расположенные недалеко большие торговые центры Fama и Astri.

«Мы отличаемся тем, что здесь смогут продавать свои товары частники, а в торговых центрах продают все-таки фирмы. Рынок – это чтобы простой человек мог прийти и продавать. Уличная торговля в Европе, именно базар – это очень распространенное явление. И “базар” – вполне европейское слово. Мы хотим здесь сделать современный объект, поэтому выбраны красно-черные тона, много стекла, металл, камень. Так что, нарвитяне даже гостей смогут сюда приводить, чтобы показать современный базар», – говорит Дмитрий Кузнецов.