Валдо Кальм: кризис на Ближнем Востоке требует от Эстонии рывка к энергонезависимости
Прогноз Банка Эстонии на фоне войны на Ближнем Востоке действительно слишком оптимистичен, и Эстонии необходимо рывком двигаться к энергетической независимости, заявил глава Tallinna Sadam Валдо Кальм.
Как и Райво Варе, Валдо Кальм считает, что весенний прогноз Банка Эстонии был слишком оптимистичным. Хотя через Ормузский пролив проходит 20-25% европейской нефти, через мировую экономику Эстония тоже увидит рост цен, а вслед за этим – снижение потребления и замедление экономики, уверен Кальм.
