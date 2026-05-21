Аувереская электростанция уйдет на техобслуживание до конца лета

Аувереская электростанция останется вне рынка до середины августа.
Eesti Energia сообщила бирже Nord Pool, что с вечера пятницы энергоблок остановлен для плановых работ и поэтому не может оказывать вспомогательные услуги на энергетических рынках Балтийского балансирующего резерва FRR. В сообщении сказано, что речь идет о ежегодной остановке блока на техобслуживание.
