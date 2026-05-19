В эстонский гид Michelin вошли семь новых ресторанов
В эстонскую подборку гида Michelin в этом году вошли семь новых ресторанов, однако общее число отмеченных заведений осталось таким же, как и в прошлом году, – 43. 180° by Matthias Diether сохранил за собой две звезды, а Noa Chef’s Hall – одну.
По словам международного директора Michelin Гвендаля Пулленнека, в подборке этого года прежде всего выделились новые участники. «Мы рады приветствовать семь новых ресторанов в эстонском гиде 2026 года – два из них сразу получили знак Bib Gourmand, который отмечает хорошее соотношение цены и качества», – сказал он.
Расположенное на острове Муху поместье Пядасте, одним из владельцев которого является Имре Соояэр, закрывается. На мызе функционировал в том числе ресторан Alexander, включенный в эстонский гид Michelin.
Michelin Guide признал расположенный в Старом Таллинне отель The Burman лучшим новым отелем мира в этом году. The Burman стал единственным отелем в Северной Европе и Балтии, удостоенным двух ключей Michelin.
Гостинично-ресторанный сектор в Эстонии столкнулся с несколькими проблемами – от повышенной ставки НСО до непрозрачного рынка. От нового года предприниматели не ожидают больших перемен: себестоимость продолжает расти, клиенты осторожничают в тратах, все чаще выбирая проверенные места, и в отрасли намечается смещение от красивой обертки к качеству еды и заботе о здоровье гостей.
