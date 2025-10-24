Назад 24.10.25, 06:00 Facebook-мошенник разбушевался: выманивавший деньги аферист осужден за грабеж и фальшивые купюры Серийный Facebook-мошенник Константин Никольский весной 2024 года признал вину и обещал ДВ сдаться полиции. Год спустя он действительно оказался на скамье подсудимых, но по более серьезному поводу. После раскрытия афер в сети Никольский пустился во все тяжкие: собрал группу сообщников и организовал в Таллинне ограбление.

В портфолио Константина Никольского много самых разных преступлений: от заказа пиццы за фальшивые деньги до координации ограбления из припаркованого у Центрального рынка авто.

Foto: Алена Ценно

«Большинство случаев, о которых вам рассказали, — правда. Я иду сознаваться во многих вещах, чтобы облегчить себе жизнь», — уверял в марте 2024 года корреспондента ДВ Константин Никольский. Но как на самом деле сложилась его судьба дальше?

Мужчину хорошо знают и в эстонских, и в русскоязычных сообществах Facebook. Ему даже посвящена отдельная группа с говорящим названием «Константин Никольский — мошенник». Впервые осужден он был еще в 2016 году, а уже к 2021 году на счету Никольского было три уголовных дела и шесть проступков. Выйдя в очередной раз за ворота Таллиннской тюрьмы, Никольский вновь взялся за старое.

Его классической аферой было размещение на Facebook объявления об услугах, в основном транспортных: например, Никольский брался доставить по ЕС грузы или перегнать автомобиль. Мужчина брал предоплату за услуги, но сразу с радаров не пропадал. Жертв он запутывал длительной перепиской, а порой отправлял им и фиктивные платежные поручения от имени фирм, к которым не имел отношения. Чтобы замести следы, он применял мелкие хитрости, рассказали знакомые Никольского.

Попались в оффлайне

Но таллиннская полиция была начеку. Георг-Каарель Тамм и Даниил Спирков были пойманы на месте преступления. Левандовскому с добычей - сумкой Prada удалось скрыться, но позже и он, и Никольский с Матвеевым все-таки были задержаны.

Харьюским уездным судом Матвеев и Никольский были признаны организаторами и подстрекателями. Суд квалифицировал действия банды как грабеж, совершённый группой лиц, с применением насилия, с проникновением в жилище и использованием “средства использованного как оружие”. Полноценного разбирательства адвокатам преступников удалось избежать, заключив шесть отдельных соглашений с прокуратурой.

Константин Никольский в итоге признан виновным в мошенничестве, подделке и использовании поддельных документов; хранении и применении поддельных купюр, а также в организации и подстрекательстве к грабежу. Суд назначил ему 4 года 9 месяцев и 16 дней тюрьмы, увеличив срок с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору 2021 года. Кроме того, Никольский обязан выплатить более 3300 евро судебных издержек и возместить ущерб потерпевшим — среди них жители Эстонии и Латвии, ставшие жертвами его афер. Общая сумма гражданских исков составила около 4000 евро.

Ранее жертвы Никольского в беседах с ДВ упоминали, что, по их сведениям, денег у мужчины нет: долги он покрывал доходами от новых афер и займами. Так что, скорее всего, штрафы аферисту придется платить из тюремных заработков.