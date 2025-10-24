Facebook-мошенник разбушевался: выманивавший деньги аферист осужден за грабеж и фальшивые купюры

Серийный Facebook-мошенник Константин Никольский весной 2024 года признал вину и обещал ДВ сдаться полиции. Год спустя он действительно оказался на скамье подсудимых, но по более серьезному поводу. После раскрытия афер в сети Никольский пустился во все тяжкие: собрал группу сообщников и организовал в Таллинне ограбление.
- В портфолио Константина Никольского много самых разных преступлений: от заказа пиццы за фальшивые деньги до координации ограбления из припаркованого у Центрального рынка авто.
«Большинство случаев, о которых вам рассказали, — правда. Я иду сознаваться во многих вещах, чтобы облегчить себе жизнь», — уверял в марте 2024 года корреспондента ДВ Константин Никольский. Но как на самом деле сложилась его судьба дальше?
Мужчину хорошо знают и в эстонских, и в русскоязычных сообществах Facebook. Ему даже посвящена отдельная группа с говорящим названием «Константин Никольский — мошенник». Впервые осужден он был еще в 2016 году, а уже к 2021 году на счету Никольского было три уголовных дела и шесть проступков. Выйдя в очередной раз за ворота Таллиннской тюрьмы, Никольский вновь взялся за старое.
Его классической аферой было размещение на Facebook объявления об услугах, в основном транспортных: например, Никольский брался доставить по ЕС грузы или перегнать автомобиль. Мужчина брал предоплату за услуги, но сразу с радаров не пропадал. Жертв он запутывал длительной перепиской, а порой отправлял им и фиктивные платежные поручения от имени фирм, к которым не имел отношения. Чтобы замести следы, он применял мелкие хитрости, рассказали знакомые Никольского.
Например, таллиннец Оскар Сифф вынуждено стал изучать прегрешения Никольского. «Я знал про его прошлые аферы, но надеялся, что после заключения он завязал», — делился своей историей Сифф в 2024 году. По его словам, Никольский, его давний знакомый, одалживал у него небольшие суммы «на пиво», а после предупреждал, что вернут их другие люди, якобы должники самого Никольского. Однако оказалось, что деньги Сиффу переводили очередные люди, обманутые Константином. В итоге Оскар Сифф стал опасаться, что и его могут привлечь как соучастника мошеннических действий, и решил рассказать о ситуации полицейским. Примерно тогда же и другие жертвы Никольского рассказали о своем опыте ДВ и стали объединяться для подачи коллективного иска.
Константин в беседе с журналистами свои нелады с законом не отрицал и обещал покаяться перед властями. Но, как выяснилось, в это время он готовил еще более масштабное преступление.
Пицца, Grossi, Dolce-Gabbana
В 2024 году полиция скупо комментировала похождения Никольского, ссылаясь на еще идущее расследование. Подробности его преступлений вскрылись уже в августе 2025, когда Харьюский уездный суд вынес очередное решение по обвинениям против него
.
Как оказалось, кроме мошенничеств с перевозками в Facebook мужчина промышлял, например, фиктивной сдачей недвижимости в аренду — в сети он предлагал снять квартиру по цене ниже рыночной, брал предоплату, но оказывалось, что Никольский не имеет никакого отношения к жилплощади. Пострадавшие лишались за раз нескольких сотен евро.
Колоритную микро-аферу Никольский провернул 1 февраля 2024 года. Пока пострадавшие в сети разыскивали следы мужчины, сам он приобрел у неизвестного дилера четыре поддельные банкноты по 10 евро и одну по 5 евро. На 40,9 евро он заказал пиццу, расплатившись фальшивыми деньгами. В итоге вышло, что курьер, дав ему сдачу в 4 евро, сам приплатил за доставленную еду!
Кроме того, в июне 2024 года Никольский через Telegram связался с еще одним, так и не установленным расследованием подельником. В материалах суда он фигурирует как A. V. Тот сообщил, что знает человека, у которого можно «забрать» 2000 евро. И вот у Никольского уже родилась идея организовать оффлайн-ограбление. Он рассказал о возможности своему знакомому Борису Матвееву, ранее уже судимому за грабеж. Тот загорелся идеей и привлёк ещё двоих — Георга-Каареля Тамма и Артура Левандовского. Позже к ним присоединился Даниил Спирков, тоже ранее судимый.
6 июня 2024 года A. V. договорился о встрече с потенциальной жертвой. Никольский показал остальным соучастникам грабежа нужный адрес, а сам остался ждать подельников в автомобиле Mazda, припаркованном возле магазина «Grossi Toidukaubad» у Центрального рынка. Матвеев обеспечил группу средствами для нападения — приобрёл перцовый баллончик и передал его Тамму. Вечером трое исполнителей — Тамм, Левандовский и Спирков прибыли по указанному адресу. Около 22:40 они постучали в дверь подвальной квартиры, где находилась жертва (в материалах дела этот человек обозначен S.V.V.) Когда жилец открыл дверь, ему в лицо распылили перцовый газ. После этого Тамм схватил потерпевшего за шею, Спирков ударил кулаком по лицу, а Левандовский завладел имуществом — сумкой Prada, в которой находились кошелек Dolce & Gabbana с 300 евро, банковская карта, зарядное устройство и мелкие личные вещи.
Попались в оффлайне
Но таллиннская полиция была начеку. Георг-Каарель Тамм и Даниил Спирков были пойманы на месте преступления. Левандовскому с добычей - сумкой Prada удалось скрыться, но позже и он, и Никольский с Матвеевым все-таки были задержаны.
Харьюским уездным судом Матвеев и Никольский были признаны организаторами и подстрекателями. Суд квалифицировал действия банды как грабеж, совершённый группой лиц, с применением насилия, с проникновением в жилище и использованием “средства использованного как оружие”. Полноценного разбирательства адвокатам преступников удалось избежать, заключив шесть отдельных соглашений с прокуратурой.
Константин Никольский в итоге признан виновным в мошенничестве, подделке и использовании поддельных документов; хранении и применении поддельных купюр, а также в организации и подстрекательстве к грабежу. Суд назначил ему 4 года 9 месяцев и 16 дней тюрьмы, увеличив срок с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору 2021 года. Кроме того, Никольский обязан выплатить более 3300 евро судебных издержек и возместить ущерб потерпевшим — среди них жители Эстонии и Латвии, ставшие жертвами его афер. Общая сумма гражданских исков составила около 4000 евро.
Ранее жертвы Никольского в беседах с ДВ упоминали, что, по их сведениям, денег у мужчины нет: долги он покрывал доходами от новых афер и займами. Так что, скорее всего, штрафы аферисту придется платить из тюремных заработков.
Приговоры остальным участникам банды
Борис Матвеев, ранее судимый за грабеж, признан виновным в подстрекательстве и пособничестве нападению. Он получил 6 лет, 1 месяц и 2 дня тюрьмы, с зачётом неотбытого срока по приговору 2023 года. Матвеев также должен оплатить 3092 евро судебных расходов.
Непосредственные участники нападения на квартиру отделались более мягким наказанием. Георг-Каарель Тамм, единственный из группы ранее не судимый, и самый молодой из преступников, благодаря сотрудничеству со следствием и принятому во внимание состоянию здоровья получил 3 года и 2 месяца, из которых 2 года и 9 месяцев условно, с испытательным сроком 4 года.
Артуру Левандовскому суд назначил 3 года лишения свободы, началом срока признано 6 июня 2024 года, день его задержания. Он обязан оплатить 4297 евро судебных расходов. Даниил Спирков осужден на 5 лет тюрьмы с зачетом неотбытого наказания по предыдущему приговору. Судебные расходы — 4778 евро.
