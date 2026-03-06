Назад 09.03.26, 06:00 «Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане Бизнесмен Евгений Лобач, некогда претендовавший на титул предпринимателя года, а затем доведший до банкротства свою компанию Joyful Partners, вновь пытается развивать грандиозные проекты. Но вот незадача – на него опять жалуются бывшие партнеры.

По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.

Foto: Андрас Кралла

Десять лет назад Евгений Лобач через свою фирму Joyful Partners занимался продажей мобильных телефонов. СМИ писали о нем хвалебные статьи, где рассказывали, как успешный предприниматель, умеющий гибко реагировать на рыночную ситуацию, зарабатывает миллионы евро. Оборот Joyful Partners за 2014 год составил 40 миллионов евро, прибыль – 1 миллион.

Однако спустя три года выяснилось, что Joyful Partners – банкрот, а предприятие должно кредиторам, инвесторам и Налоговому департаменту 3,5 миллиона евро. «Лобач – величайший мошенник. Одна его фирма брала кредит, другие отмывали деньги. Ни одного склада телефонов у него в Эстонии не было», – говорил тогда Рамиль Пярди, адвокат одного из инвесторов, которому Лобач остался должен.

Директор по развитию продукта в латвийской компании Albau и владелец специализирующейся на розничных продажах небольшой компании RiftZone OÜ Александр Гитерман некогда работал на Лобача в Joyful Partners.

«Я был правой рукой, но на зарплате. Помогал ему совершать крупные сделки, на мне много что держалось, – не сразу признается он ДВ. – Я знал про кучу серых схем, которые шли мимо меня – я сразу от них отрекался. Я знал, что там не все чисто, есть махинации с налогами, но меня это не интересовало – я продавал телефоны в Европе (мы это делали через Польшу, зарабатывая на том, что там не взимался НДС с продажи телефонов), и у меня было все чисто. Но когда я увидел, что сделки есть, а денег в фирме нет, начал готовиться к худшему и первым уволился». Гитерман утверждает, что сам он работал исключительно чисто и, как только увидел недостачу денег, ушел из компании. Но связей с Лобачем он не терял. На связи с бывшим работодателем «В моей жизни он появился спустя пять лет. Привет-привет, а потом нет-нет, да где-нибудь и пообедаем. Он говорил мне, что запускает ритейл-бизнес компании BoDo Delivery в Грузии и просил найти ему какие-то контакты, связи, людей. И я ему эти контакты давал, потому что я давно работаю на этом рынке, знаю людей в управлении RIMI или Coop, которые делали огромные проекты. Я никогда не приводил ему инвесторов (хотя он просил), но радовался, что у человека что-то получается, и он с колен поднимает компанию. Это только потом я выяснил, что у BoDo Delivery тоже все раздербанили и разбарабанили», – вспоминает Гитерман. Спустя некоторое время, по его словам, Лобач связался с Гитерманом, предложив инвестировать в его проект в Казахстане. Суть бизнеса заключалась в том, что несколько инвесторов должны были вложить в объект недвижимости 300 тысяч евро, выдав их Лобачу в виде кредита под залог этого объекта и ставку в 30% годовых. Лобач обязался реновировать объект, повысив тем самым его оценочную и рыночную стоимость, превратить его в магазин-дискаунтер и вернуть инвесторам кредит с процентами.

Фрагмент из видео, где показывается, что ведутся строительные работы.

Лобач переслал Гитерману презентационные материалы по этому проекту (оценочные акты, документы, фотографии помещений, видео реновационных работ), предложив ему найти инвесторов и обещая выплатить за это 3% комиссии.

«Помещение стоит 350 тысяч долларов. Предположим, инвестор вкладывает 300 тысяч. Я добавляю 50 тысяч, и мы покупаем помещение. Делаем ремонт за 50 тысяч, завозим оборудование, делаем новый оценочный акт, и теперь помещение стоит уже 450 тысяч долларов. А он вложил 300. И оно у него будет, пока мы ему не выплатили все бабки», – приводил пример Лобач. В этих помещениях он якобы собирался создавать торговую сеть-дискаунтер по модели торговой сети «Светофор».

Как теперь утверждает Гитерман, ему все это было не интересно, поэтому вкладываться в недвижимость он не стал, но было желание помочь старому товарищу.

Кто бы мог подумать, что он обманет?

Через какое-то время Лобач вновь предложил бывшему работнику и партнеру заработать деньги – в этот раз на продаже автомобилей.

Лобач, по его словам, предложил следующую схему: Гитерман берет кредит на сумму 180 тысяч евро и эти деньги выдает уже сам в виде кредита уже упомянутой компании BoDo Delivery OÜ, принадлежащей брату Евгения Лобача – Дмитрию.

Кредит на четыре месяца, залог – семь автомобилей Toyota (четыре Toyota Corolla TS Active, одна Toyota Corolla TS Luxury/ RED, одна Toyota Corolla TS Luxury/ Silver, одна RAV 4 Luxury). Для надежности и спокойствия эти автомобили стояли на парковке, выбранной Гитерманом, ключи тоже были у него. Автомобили планировалось тут же выставить на продажу, а чтобы они быстрее разошлись, Лобач назначил цену на три тысячи евро ниже, чем в салоне. Это Гитерману показалось интересным, хотя перспективы продать машины на падающем рынке выглядели для него сомнительными.

Лобач, по словам партнера, обязался делать ежемесячные платежи по кредиту, а деньги с проданных автомобилей тут же переводить Гитерману. Предполагалось, что на всей этой сделке Гитерман сможет заработать 10-15 тысяч евро.

«Вот сейчас, постфактум, многие меня обвиняют: дескать, я хотел заработать денег. Да нет же! Не так все было! Я просто хотел помочь ему! Тем более, что под залог шли автомобили – думал, что больно мало, выйду в ноль. Я и не думал, что он может так меня шваркнуть», – описывает свои ощущения Гитерман.

Как объясняет Гитерман, деньги от продажи авто срочно понадобились Лобачу для того, чтобы вложить их в покупку и реновацию тех самых помещений в Казахстане. Гитерман согласился и взял кредит в коммерческой фирме Infare OÜ, которую ему посоветовал Лобач. При этом договор он заключил с фирмой BoDo Delivery, принадлежащей брату Евгения.

Сам Гитерман объяснил это тем, что предыдущая компания Лобача Joyful Partners стала банкротом, поэтому Лобач теперь не имеет права вести предпринимательскую деятельность. Это подтверждает и брат Евгения Дмитрий.

Сделка была заключена, и в июле 2024 года взявший кредит Гитерман, в свою очередь, выдал его Лобачу под 12% годовых.

Начали за здравие

Первое время, по его словам, все шло хорошо: Гитерман продал три автомобиля и получил за них деньги. Еще одну машину он купил сам для супруги. Лобач в то время исправно делал платежи по кредиту. Между ними было полное доверие.

Но время шло, а оставшиеся автомобили не продавались – несмотря на то, что Лобач утверждал, что, поскольку цена устанавливается на несколько тысяч евро ниже рыночной, они должны продаться относительно легко. Но реализовались первоначальные опасения Гитермана: на падающем рынке продать столько машин нереально.

Гитерман начал высказывать свои опасения партнеру. Тот заверял его, что все в порядке: он вот-вот реализует свои большие проекты в Казахстане и Кыргызстане, получит большие деньги и первым делом рассчитается с Гитерманом в течение недели-двух. «Даже не переживай», – уверял он.

Шли месяцы, и ничего не менялось. Деньги не приходили, а Лобач менял легенду. Если раньше он «вот-вот» заключал какую-то крупную сделку, то теперь он обещал, что «в проект сейчас зайдет американский инвестор», после чего он сможет, наконец, рассчитаться.

Закончили за упокой

Последний раз, по словам Гитермана, Лобач вышел с ним на связь в январе 2025 года. После этого он перестал отвечать на звонки или письма в мессенджере. Гитерман, единственный кормилец в семье с двумя детьми, остался должен банку около 100 тысяч евро.

Машин теперь у него тоже нет. По его словам, в какой-то момент Лобач начал просить его дать ключи, чтобы показать клиентам. Гитерман соглашался, Лобач вскоре их возвращал, а в какой-то момент – взял и не вернул.

Гитерман попытался вернуть деньги через родственников Лобача: мать Галину, члена правления приснопамятной Joyful Partners и еще одной семейной компании VentureLab, и брата Дмитрия, который формально является его должником.

«Я сказал ему: ты должен подать заявление в полицию и заявить, что ты был лишь исполнителем, а все действия производил Евгений, – вспоминает Гитерман. – Иначе я ведь эти деньги могу требовать с него».

Дмитрий Лобач отказался это делать, однако правоохранительные органы к этому делу в итоге подключились: как подтвердили ДВ в полиции, в ноябре уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество». Однако уже в феврале это дело было прекращено, что глубоко шокировало Гитермана.

Как пояснили ДВ в полиции, дело было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. При этом вдаваться в подробности бизнеса с недвижимостью в Казахстане правоохранительные органы не стали, сосредоточившись на покупке автомобилей.

«По словам потерпевшего, подозреваемый предложил ему возможность инвестировать в продажу транспортных средств: подозреваемый приобретает автомобили, а потерпевший помогает их реализовывать. Стороны договорились, что потерпевший через свою компанию возьмет кредит на 180 000 евро для закупки автомобилей и предоставит эти средства компании подозреваемого для их приобретения. Всего подозреваемый приобрел семь автомобилей, из которых три продал потерпевший, а четыре обязался продать подозреваемый. Вырученные от продажи автомобилей деньги подозреваемый обязался перечислить потерпевшему. Денежные средства потерпевшему возвращены не были, и выяснилось, что деньгами, полученными от продажи транспортных средств, подозреваемый погашал другие займы», – рассказала прокурор по делам мошенничеств Эвелин Этс суть жалобы Лобача.

«В ходе оценки доказательств в рамках уголовного производства прокуратура пришла к выводу, что действия потерпевшего при предоставлении займа и заключении договоров носили добровольный характер и он знал, кому и с какой целью предоставляет денежные средства. Реализовался инвестиционный риск потерпевшего, в связи с чем нарушение заключенного договора займа следует урегулировать по соглашению сторон или в порядке гражданского судопроизводства», – добавила она.

На сегодняшний день Гитерман абсолютно убежден, что Евгений Лобач планировал украсть его деньги с самого начала.

Гитерман выяснил, что некоторые из продаваемых автомобилей были заложены. Более того, он утверждает, что даже сами автомобили были куплены на деньги двух других инвесторов (их имена редакции известны, но они отказались говорить с ДВ от своего имени, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение – прим. ред.), которых Лобач якобы тоже обманул.

Сам Евгений Лобач эту историю комментировать ДВ тоже не пожелал, поинтересовавшись лишь, располагает ли редакция доказательствами того, что он действительно должен денег Гитерману, после чего перестал отвечать на вопросы и звонки.

Если тебя обманули, ты виноват

Брат Евгения Лобача, Дмитрий, владеющий компанией BoDo Delivery, с которой Гитерман заключил кредитный договор, рассказал ДВ, что в общей сложности он должен партнерам Евгения 260 тысяч евро.

«Моя фирма должна фирме Александра. Помимо этого, есть кредиты, которые переложены лично на меня, хотя я эти деньги только издалека видел. Так что ситуация для меня очень неприятная. Я точно так же жду объяснений от брата. А он ничего не говорит – давно с ним не общался», – говорит Дмитрий Лобач.

По словам Дмитрия Лобача, бизнес его брата в Казахстане выглядел легитимным. «Согласно той информации, что мне давали, помещение было куплено, были расчеты по оборудованию, договоры по закупке продуктов, привлечены для убедительности топ-менеджеры закупочных компаний, чтобы налаживать торговые связи. Работа была проведена очень большая. Было ли это прикрытием? Или просто после Нового года что-то пошло не так? Не знаю. Если это было прикрытие, то это очень сильное прикрытие», – говорит он.

Чем сейчас занимается его брат, Дмитрий не знает. «Бизнес не пошел, – говорит Дмитрий Лобач. – Я в этой истории, скорее, бухгалтер. Все прошло мимо меня. Договаривался не я, и о чем стороны договаривались, я не знаю. То, что Александр договаривался не со мной, а с моим братом, это я могу подтвердить».

«Все, что я знаю, – это что все автомобили приехали, были растаможены и проданы. Возможно, одна машина осталась заложенной – на ней висит обременение и продать нельзя. Все остальные машины проданы», – добавил он.

Дмитрий Лобач считает, что во многом в своих бедах Гитерман виноват сам. «Если ты хорошо знаешь этого человека и его историю, то зачем ты с ним договариваешься? Зачем ты потом пеняешь на кого-то другого? Когда предприниматель ведет свою деятельность, он понимает, что бизнес – вещь рискованная, и все риски на тебе, а не на ком-то другом. Если тебя обманывают, то виноват ты. А разруливать… На мне тоже висит большая сумма. Буду зарабатывать. Я живу в Эстонии – мне с этим жить», – говорит Дмитрий, добавляя, что еще не потерял надежды на то, что Евгений все же вернет деньги. Если этого не произойдет, Дмитрий не исключает возможности, что тоже обратится в полицию.

Не хочет особенно комментировать произошедшее и мать братьев Лобачей Галина, которая не брала трубку, когда ей звонил журналист. Гитерман пытался добиться справедливости и у нее, но, по его словам, она не пустила его на порог и обратилась в полицию. На самом Гитермане продолжает висеть долг в размере 98 тысяч евро.