Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness

22 января в нарвском торгово-развлекательном центре Astri открылся второй в этом городе зал сети фитнес-клубов Gym!. Расширение сети затянулось на несколько месяцев по сравнению с первоначальным планом. Полностью готовый зал долго простаивал, поскольку выяснилось, что требуется получить разрешение на строительство.
Посредническая платформа спортивных услуг Stebby и крупнейшая в Эстонии сеть спортивных клубов MyFitness прекращают сотрудничество. С марта Stebby повышает плату за посредничество, и MyFitness это не устроило, пишет Äripäev.
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.