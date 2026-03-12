Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%311,86
  • OMX Riga0,49%903,48
  • OMX Tallinn0,03%2 087,7
  • OMX Vilnius0,12%1 354,88
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,41%10 311,37
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • OMX Baltic0,22%311,86
  • OMX Riga0,49%903,48
  • OMX Tallinn0,03%2 087,7
  • OMX Vilnius0,12%1 354,88
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,41%10 311,37
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,51
  • 12.03.26, 12:39

Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness

Норвежская семейная инвестиционная компания AWC приобрела миноритарную долю в крупнейшей в Балтии сети спортивных клубов My Fitness AS.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
My Fitness AS управляет 93 спортивными клубами в трех странах Балтии под тремя брендами (MyFitness, Gym! и Gym+). Самый известный бренд – MyFitness.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.01.26, 06:00
Gym! открыл второй спортзал в Нарве, не дождавшись разрешения на эксплуатацию
22 января в нарвском торгово-развлекательном центре Astri открылся второй в этом городе зал сети фитнес-клубов Gym!. Расширение сети затянулось на несколько месяцев по сравнению с первоначальным планом. Полностью готовый зал долго простаивал, поскольку выяснилось, что требуется получить разрешение на строительство.
Новости
  • 21.02.23, 11:21
MyFitness покидает платформу Stebby: сеть не согласна с повышением платы за обслуживание
Посредническая платформа спортивных услуг Stebby и крупнейшая в Эстонии сеть спортивных клубов MyFitness прекращают сотрудничество. С марта Stebby повышает плату за посредничество, и MyFitness это не устроило, пишет Äripäev.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
2
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
3
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
4
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
5
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
6
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Последние новости

Новости
  • 12.03.26, 12:39
Норвежская семейная компания приобрела пятую часть MyFitness
Новости
  • 12.03.26, 11:52
Суд объявил о банкротстве завода E-Piim
Новости
  • 12.03.26, 10:43
Забастовка Lufthansa затронет и рейсы из Таллинна
Биржа
  • 12.03.26, 10:24
Эстонский производитель аккумуляторов планирует выйти на биржу в США
Новости
  • 12.03.26, 09:59
Экспорт Эстонии в январе вырос на 4%, импорт снизился на 2%
Биржа
  • 12.03.26, 09:53
Цена нефти вновь превысила 100 долларов
Mнения
  • 12.03.26, 08:51
Тимо Татар: фиксированный пакет электроэнергии могут сделать дороже для потребителей
Новости
  • 12.03.26, 08:31
Будущее гостиницы «Виру» под вопросом. Срок аренды скоро истекает

Сейчас в фокусе

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026