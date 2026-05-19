19.05.26, 18:59 Москва и Минск проводят общие ядерные учения. Украина намекает на атаку из Беларуси Россия и Беларусь объявили о проведении масштабных учений с участием ядерных сил — на границу ЕС переброшены 65 тысяч солдат.

Минобороны России сообщило, что с 19 по 21 мая проходят учения «по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии». В маневрах задействованы около 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Накануне о начале ядерных учений объявило и Министерство обороны Беларуси. По оценке провластных экспертов, Москва и Минск таким образом демонстрируют единство и посылают сигнал оппонентам.

Сотрудничество двух стран в ядерной сфере усилилось после 2023 года, когда Россия заявила о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Позже был подписан договор о гарантиях безопасности, предусматривающий возможность использования ядерных сил для защиты союзного государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва предпринимает «новые попытки втянуть Беларусь в войну». По его словам, Россия может попытаться начать дополнительные агрессивные операции именно с территории Беларуси — либо в направлении Чернигова и Киева, либо против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью.

Эксперты, опрошенные независимыми медиа, отмечают, что подобные учения обычно планируются за несколько месяцев и не обязательно являются прямым ответом на текущие события, включая атаки беспилотников. В то же время они подчеркивают, что демонстрация ядерных возможностей служит инструментом сдерживания и сигналом как Киеву, так и странам Запада.

Аналитики также обращают внимание на то, что размещение ядерных сил в Беларуси делает совместные учения регулярным элементом военного планирования и повышает роль Минска в стратегической конфигурации региона.

На фоне недавних инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии происходящее усиливает обеспокоенность вопросами безопасности, хотя признаков немедленной эскалации эксперты не видят.