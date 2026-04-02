  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,11%6 582,69
  • DOW 30−0,13%46 504,67
  • Nasdaq 0,18%21 879,18
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2251,26%53 123,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 02.04.26, 15:50

Делов-то: дроны летят, нефть скачет, Трамп грозится, экономический прогноз ползет вниз

Внешняя политика перестает быть внешней и приходит с доставкой на дом, будь то в виде очередного залетевшего дрона или нового экономического прогноза. Тем временем Omniva выставлена на продажу, шахтеров понемногу сокращают, а в таллиннских русских школах чуть-чуть выдохнули.
Взрослые обсуждают очередной дрон, а также тот факт, что детям разрешат учиться на русском языке дольше, чем изначально предполагалось.
  • Foto: Алена Ценно при помощи ИИ
В ночь на 31 марта в Эстонию опять залетели украинские дроны. Риски растут, вместе с ними растет и информационный бардак, а заодно и уровень тревожности у населения. Где проходит граница между честным признанием риска и нагнетанием лишней паники? Сколько SMS, кому и когда должны были послать Силы обороны, и кого и куда послали разбуженные посреди ночи жители? Насколько быстро такие инциденты превращаются в удобный инструмент для оппозиции и российской пропаганды?
Зато атаки украинских беспилотников вывели из строя российские нефтяные мощности. А ведь и без того в прошлом году, например, чистая прибыль «Роснефти» сократилась на 73%. Причиной называются высокие процентные ставки и налог на прибыль, а также «разовые факторы». Не будем уточнять – какие.
Дроны в Усть-Луге и не только там ополовинили возможности РФ получить нефтяные доходы в то время, когда цены были на пике. С одной стороны, это бьет по возможности России вести войну, с другой – для нас они делают эту войну осязаемой. Нет ли здесь противоречия? Чего мы хотим в этой ситуации от Украины?

С нефтью на мировых рынках тем временем складывается нервная картина: сначала произошел скачок цен, потом в ожидании окончания Ормузского кризиса и выступления Дональда Трампа нефть упала ниже 100 долларов за баррель. После выступления, где он пообещал «нанести сильнейшие удары» по Ирану в ближайшие две-три недели, цены подскочили опять. Это нормально и предсказуемо?
А еще Трамп допустил выход США из НАТО, сославшись на то, что союзники не поддержали его в войне с Ираном. Эстонские эксперты, правда, призывают не паниковать и говорят, что в одиночку президент США такие вещи не решает. Это самодурство одного конкретно взятого престарелого президента или далеко идущий план, который будет поддержан американским истеблишментом?
Внешнеполитическая нервозность уже напрямую бьет по экономическим ожиданиям внутри Эстонии. Банк Эстонии понизил прогноз роста: если раньше предполагалось, что ВВП вырастет на 3,6%, то теперь – на 2,8%. Насколько это серьезный сигнал?
При этом некоторые эксперты говорят, что в целом экономика выглядит здоровее, чем год или два назад, хотя из-за конфликта на Ближнем Востоке и цен на энергию неопределенность выросла – так отмечал, например, руководитель команды прогнозов Банка Эстонии и аналитик Расмус Каттай в утренней программе радио Äripäev.
Ярослав Тавгень пообщался с экспертами и предпринимателями о том, к чему они готовятся и совпадают ли их ощущения с официальной макрооценкой. Мнения сильно разошлись.
На этом фоне сегодня стало известно, что государство приватизирует почтовую компанию Omniva, акции которой будут проданы на аукционе. Давно пора? Выживет ли теперь почтовая услуга, а заодно региональные газеты?
Есть и еще одна не слишком веселая новость: Enefit закрывает карьер Narva и сокращает сто человек. Это было ожидаемо? Удастся ли этим людям найти новую работу – особенно с учетом возраста, стажа и специфики региона и отразится ли это на результатах следующих выборов в Ида-Вирумаа? Или все, что могло, уже сказалось?
Город Таллинн опять шагает не в ногу, разрешив 20 школам продолжить обучение на русском языке и в следующем учебном году. Столичные власти объясняют это решение нехваткой учителей с достаточным уровнем эстонского. Решение уже вызвало критику со стороны политиков, которые считают его отступлением от заявленного курса. Насколько прагматично это решение?
Как бы ни возмущались оппоненты, рейтинги правящих в Таллинне партий пока существенно опережают конкурентов. По данным Norstat, рейтинг «Отечества» колеблется у отметки 27-28%. На втором месте находится Центристская партия с рейтингом 21,6%. Правящие в столице партии народу нравятся, чего не скажешь о партиях, заправляющих на Тоомпеа. Что как бы говорит о том, что власть не всегда вызывает глубокую неприязнь, даже если партиям приходится договариваться о сложных, принципиальных и противоречивых вещах.
В студии об этом спорили Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень.
Похожие статьи

Летают тут всякие... Хотя Аувере даже после такого работать не будет.
  • 27.03.26, 16:38
Делов-то: избрать дроны в Нарвское горсобрание! Трамп у Ирана крадет ураны
Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл
  • 20.03.26, 16:09
Делов-то: паровозик из Ромашкова, авиакомпании, летящие в тартарары, и неприкасаемый Горхолл
Делов-то: пока с Тоомпеа ругают MAGA, в Нарве нашли фантомную республику
  • 13.03.26, 16:06
Делов-то: пока с Тоомпеа ругают MAGA, в Нарве нашли фантомную республику
Что это вы в интернетах сидите, наивные розовые единороги? Работать надо: акулы в костюмах заработали на вашем труде еще недостаточно миллиардов!
  • 06.03.26, 17:03
Делов-то: злые старики правят миром, и в Дубае не скрыться. В банке LHV людоеды толкают акции вверх
Система Workwear Flex использует цифровую идентификацию, например, чип-карту сотрудника, с помощью которой регистрируется выдача и возврат одежды. Таким образом у предприятия формируется реальное представление о том, как используется рабочая одежда и какова фактическая потребность в различных моделях и размерах.
  • KM
  • 27.03.26, 13:05
Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.04.26, 13:37
Новый спа-отель у Чудского озера ищет в команду сто человек
2
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
3
Новости
  • 01.04.26, 14:21
Осиновский окончательно проиграл спор по трамвайному тендеру
4
Новости
  • 03.04.26, 13:46
Быстрый рост, долги и сомнительные счета: интернет-магазин, подозреваемый в схемах, закрылся
5
  • KM
Content Marketing
  • 01.04.26, 12:36
Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект
6
Новости
  • 03.04.26, 07:00
«Мода идет с российской стороны»: даже бабушки-садоводы покупают то, что видели в TikTok

Последние новости

Биржа
  • 04.04.26, 16:16
Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро: «Аппетит приходит во время еды»
Новости
  • 04.04.26, 14:33
ТОП лучших работодателей: зарплата – не главное?
Новости
  • 04.04.26, 13:12
Инспекция труда: почти в каждом споре работодателя обвиняют в причинении морального вреда
Как избежать трудового спора
Новости
  • 04.04.26, 11:43
Иран сообщил об уничтожении второго американского военного самолета
Инвестор Тоомас
  • 03.04.26, 15:01
Инвестор Тоомас: подводя итоги марта, я был изрядно удивлен
Новости
  • 03.04.26, 13:46
Быстрый рост, долги и сомнительные счета: интернет-магазин, подозреваемый в схемах, закрылся
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Новости
  • 03.04.26, 12:10
Цена «зеленого перехода»: одна лишь мысль об электрогрузовиках стоит миллионы

Сейчас в фокусе

23 новых завода и производственных здания распределены по всей Эстонии, однако их концентрация все же выше в окрестностях Таллинна.
Новости
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро
Рост налоговой задолженности Frog и подозрительные счета указывают на налоговое мошенничество, поэтому Союз электронной торговли исключил компанию из своего списка.
Новости
  • 03.04.26, 13:46
Быстрый рост, долги и сомнительные счета: интернет-магазин, подозреваемый в схемах, закрылся
Наталья Никитина снимается в коротком ролике для соцсетей – это главный способ привлечения клиентов в ее питомник.
Новости
  • 03.04.26, 07:00
«Мода идет с российской стороны»: даже бабушки-садоводы покупают то, что видели в TikTok
Руководитель отеля Kurro Киллу Майдла хотела бы в первую очередь взять на работу людей из Ида-Вирумаа, а еще лучше – если на вакансии откликнутся местные жители волости Алутагузе.
Новости
  • 02.04.26, 13:37
Новый спа-отель у Чудского озера ищет в команду сто человек
В марте на рынках США было большое падение, однако мой портфель за месяц сократился лишь на 4700 евро. Не так уж и плохо.
Инвестор Тоомас
  • 03.04.26, 15:01
Инвестор Тоомас: подводя итоги марта, я был изрядно удивлен
Финансовые рынки часто торгуют нефтяными фьючерсами, то есть нефтью с поставкой в течение 1-2 месяцев, однако спотовая цена нефти точнее отражает ее текущую доступность.
Биржа
  • 03.04.26, 10:42
Спотовая цена барреля нефти Brent поднялась до 141 доллара
Для исполнительного директора Haanpaa OÜ Тийта Парика тема перехода на электрогрузовики на этот раз «снята с повестки».
Новости
  • 03.04.26, 12:10
Цена «зеленого перехода»: одна лишь мысль об электрогрузовиках стоит миллионы
Вид от жилого дома Joaoru Residentsid на замок Германа.
  • KM
Content Marketing
  • 01.04.26, 12:36
Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект

