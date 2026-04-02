Назад 02.04.26, 15:50 Делов-то: дроны летят, нефть скачет, Трамп грозится, экономический прогноз ползет вниз Внешняя политика перестает быть внешней и приходит с доставкой на дом, будь то в виде очередного залетевшего дрона или нового экономического прогноза. Тем временем Omniva выставлена на продажу, шахтеров понемногу сокращают, а в таллиннских русских школах чуть-чуть выдохнули.

Взрослые обсуждают очередной дрон, а также тот факт, что детям разрешат учиться на русском языке дольше, чем изначально предполагалось.

Foto: Алена Ценно при помощи ИИ

В ночь на 31 марта в Эстонию опять залетели украинские дроны. Риски растут, вместе с ними растет и информационный бардак, а заодно и уровень тревожности у населения. Где проходит граница между честным признанием риска и нагнетанием лишней паники? Сколько SMS, кому и когда должны были послать Силы обороны, и кого и куда послали разбуженные посреди ночи жители? Насколько быстро такие инциденты превращаются в удобный инструмент для оппозиции и российской пропаганды?

Зато атаки украинских беспилотников вывели из строя российские нефтяные мощности. А ведь и без того в прошлом году, например, чистая прибыль «Роснефти» сократилась на 73%. Причиной называются высокие процентные ставки и налог на прибыль, а также «разовые факторы». Не будем уточнять – какие.

Дроны в Усть-Луге и не только там ополовинили возможности РФ получить нефтяные доходы в то время, когда цены были на пике. С одной стороны, это бьет по возможности России вести войну, с другой – для нас они делают эту войну осязаемой. Нет ли здесь противоречия? Чего мы хотим в этой ситуации от Украины?

С нефтью на мировых рынках тем временем складывается нервная картина: сначала произошел скачок цен, потом в ожидании окончания Ормузского кризиса и выступления Дональда Трампа нефть упала ниже 100 долларов за баррель. После выступления, где он пообещал «нанести сильнейшие удары» по Ирану в ближайшие две-три недели, цены подскочили опять. Это нормально и предсказуемо?

А еще Трамп допустил выход США из НАТО, сославшись на то, что союзники не поддержали его в войне с Ираном. Эстонские эксперты, правда, призывают не паниковать и говорят, что в одиночку президент США такие вещи не решает. Это самодурство одного конкретно взятого престарелого президента или далеко идущий план, который будет поддержан американским истеблишментом?

Внешнеполитическая нервозность уже напрямую бьет по экономическим ожиданиям внутри Эстонии. Банк Эстонии понизил прогноз роста: если раньше предполагалось, что ВВП вырастет на 3,6%, то теперь – на 2,8%. Насколько это серьезный сигнал?

При этом некоторые эксперты говорят, что в целом экономика выглядит здоровее, чем год или два назад, хотя из-за конфликта на Ближнем Востоке и цен на энергию неопределенность выросла – так отмечал, например, руководитель команды прогнозов Банка Эстонии и аналитик Расмус Каттай в утренней программе радио Äripäev.

Ярослав Тавгень пообщался с экспертами и предпринимателями о том, к чему они готовятся и совпадают ли их ощущения с официальной макрооценкой. Мнения сильно разошлись.

На этом фоне сегодня стало известно, что государство приватизирует почтовую компанию Omniva, акции которой будут проданы на аукционе. Давно пора? Выживет ли теперь почтовая услуга, а заодно региональные газеты?

Есть и еще одна не слишком веселая новость: Enefit закрывает карьер Narva и сокращает сто человек. Это было ожидаемо? Удастся ли этим людям найти новую работу – особенно с учетом возраста, стажа и специфики региона и отразится ли это на результатах следующих выборов в Ида-Вирумаа? Или все, что могло, уже сказалось?

Город Таллинн опять шагает не в ногу, разрешив 20 школам продолжить обучение на русском языке и в следующем учебном году. Столичные власти объясняют это решение нехваткой учителей с достаточным уровнем эстонского. Решение уже вызвало критику со стороны политиков, которые считают его отступлением от заявленного курса. Насколько прагматично это решение?

Как бы ни возмущались оппоненты, рейтинги правящих в Таллинне партий пока существенно опережают конкурентов. По данным Norstat, рейтинг «Отечества» колеблется у отметки 27-28%. На втором месте находится Центристская партия с рейтингом 21,6%. Правящие в столице партии народу нравятся, чего не скажешь о партиях, заправляющих на Тоомпеа. Что как бы говорит о том, что власть не всегда вызывает глубокую неприязнь, даже если партиям приходится договариваться о сложных, принципиальных и противоречивых вещах.

В студии об этом спорили Олеся Лагашина, Дмитрий Фефилов и Ярослав Тавгень.