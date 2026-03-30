Назад 30.03.26, 18:30 Игорь Таро: защита от дронов стоит полмиллиарда евро Современная защита от дронов стоила бы до 500 млн евро, то есть полмиллиарда евро, сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

Пресс-конференция правительства на прошлой неделе после инцидента, когда украинский дрон попал в трубу в Аувере. На фото министр внутренних дел Игорь Таро.

«Эстония сейчас не является и в обозримом будущем не будет целью атак дронов, однако на фоне агрессивной войны России в Украине Эстония должна быть готова защитить себя от угрозы дронов, – сказал Таро после заседания совета государственной обороны, созванного президентом, где обсуждалось реагирование на инциденты с дронами. – Мы знаем, что современная защита от дронов стоила бы до 500 млн евро, то есть полмиллиарда евро», – отметил министр.