Певкур: дрон упал между Пыльтсамаа и Выртсъярвом, идут поиски

В пяти краях Латвии утром объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Среди них были Алуксненский и Балвский края, расположенные на северо-востоке Латвии недалеко от границы с Эстонией. Как минимум один дрон вошел в воздушное пространство Латвии и затем покинул его. В 7:45 тревога была отменена.