Певкур: дрон упал между Пыльтсамаа и Выртсъярвом, идут поиски
Дрон, оказавшийся в воздушном пространстве Эстонии, был сбит румынским истребителем. Дрон упал в болотистой местности между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа, сейчас идут поиски, сообщил министр обороны Ханно Певкур.
На пресс-конференции министр обороны Ханно Певкур (на фото) и бригадный генерал Рийво Валге рассказали о происшествии с дроном в Южной Эстонии.
Певкур рассказал, что системы ВВС Эстонии обнаружили возможную угрозу еще до того, как дрон вошел в воздушное пространство Эстонии, и эта воздушная угроза реализовалась – дрон вошел на территорию Эстонии, после чего были запущены заранее согласованные процедуры. Дрон был сбит румынским F-16 между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа.
В пяти краях Латвии утром объявляли предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС). Среди них были Алуксненский и Балвский края, расположенные на северо-востоке Латвии недалеко от границы с Эстонией. Как минимум один дрон вошел в воздушное пространство Латвии и затем покинул его. В 7:45 тревога была отменена.
