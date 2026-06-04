Назад Финляндия бессрочно продлила закрытие границы с Россией Правительство Финляндии решило не открывать границу с Россией. У решения нет конечного срока – оно будет действовать до особого распоряжения.

Госсовет Финляндии в среду, 4 июня, продлил закрытие границы и сохранил централизованный порядок подачи заявлений на международную защиту. Новое постановление отменяет решение, принятое в апреле 2024 года, пишет Yle.

Пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты с декабря 2023 года. Сейчас через границу разрешено только железнодорожное грузовое сообщение через станцию Вайниккала.

В Министерстве внутренних дел Финляндии заявили, что закрытие границы дало ожидаемый результат: так называемая инструментализированная миграция на восточной границе прекратилась.

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До закрытия границы в Финляндию через пункты пропуска успели попасть граждане третьих стран без необходимых для въезда документов.

По данным МВД, «направляемая миграция – один из способов России оказывать давление и влиять на безопасность и стабильность Финляндии и ЕС». Финские власти считают, что риск возобновления и расширения этого явления сохраняется. По их оценке, это могло бы создать серьезную угрозу национальной безопасности Финляндии и общественному порядку.