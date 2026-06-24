Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%308,36
  • OMX Riga0,00%900,07
  • OMX Tallinn0,19%2 102,56
  • OMX Vilnius0,15%1 452,65
  • S&P 5000,72%7 418,19
  • DOW 301%52 185,48
  • Nasdaq 0,79%25 788,06
  • FTSE 1000,31%10 461,63
  • Nikkei 225−0,88%69 174,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,04
  • OMX Baltic0,07%308,36
  • OMX Riga0,00%900,07
  • OMX Tallinn0,19%2 102,56
  • OMX Vilnius0,15%1 452,65
  • S&P 5000,72%7 418,19
  • DOW 301%52 185,48
  • Nasdaq 0,79%25 788,06
  • FTSE 1000,31%10 461,63
  • Nikkei 225−0,88%69 174,97
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,04

Россию и Крым атаковали более 300 украинских беспилотников

В ночь на 24 июня ряд российских регионов и аннексированный Крым подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Минобороны РФ заявило, что над территориями российских областей, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским и Черным морями были уничтожены 323 беспилотника самолетного типа.
Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ Украины готовится к запуску ударного беспилотника «Хорнет» по российским войскам. Фото иллюстративное.
  • Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ Украины готовится к запуску ударного беспилотника «Хорнет» по российским войскам. Фото иллюстративное.
  • Foto: Reuters/Scanpix
После атаки без электроснабжения остался Севастополь. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев ночью попросил жителей экономить заряд телефонов и сохранять спокойствие, а утром сообщил об уничтожении над полуостровом 70 украинских дронов и частичном восстановлении подачи электроэнергии. По его словам, к сети подключили Инкерман и Северную сторону, Качу, Орловку, Андреевку, Орлиное и Севастопольскую зону ЮБК, передает DW.
Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщил о нескольких ударах по главной электроподстанции Севастополя, после которых начался сильный пожар. «Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь», которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе. В настоящее время весь город без света», – говорится в сообщении. Astra, ссылаясь на OSINT-анализ, написала о пожаре на Симферопольской ТЭЦ.
По данным «Крымского ветра», атакованная электроподстанция была защищена антидроновыми сетками, однако это не помогло. Канал утверждает, что сейчас российские силы «срочно ставят перемычки» и пытаются запитать Севастополь от небольших районных подстанций. В городе, по этим данным, нет света, а в большинстве районов также отсутствует вода.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на предварительные данные сообщил о поражении четырех ангаров с авиатехникой на аэродроме Саки на западном побережье Крыма. Кроме того, по данным канала, близ Керчи были уничтожены две установки С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». Exilenova+ утверждает, что это уже четвертый комплекс «Панцирь-С1», пораженный в этом районе спецподразделением «Альфа» СБУ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион атаковали 23 беспилотника. По его словам, два человека погибли, еще двое получили ранения, повреждены промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. «Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет», – написал Никитин.
Astra сообщила, что в Кстовском районе Нижегородской области после удара загорелся частный дом примерно в километре от завода «Электрокабель НН». Местные жители при этом писали, что беспилотники летели в направлении нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово, который уже неоднократно подвергался атакам ВСУ.
О погибшем и раненой сообщили и власти Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, в хуторе Приветный Вейделевского округа мужчина погиб на месте в результате детонации беспилотника. Женщину с осколочным ранением спины доставили в больницу. Утром 24 июня власти региона также объявили о повторной угрозе ударов БПЛА и ракетной опасности.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке беспилотников на промышленное предприятие в областном центре. Подробностей он не привел, отметив, что пострадавших нет. Украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целями ударов были Оренбургский гелиевый завод, принадлежащий ООО «Газпром добыча Оренбург», и Оренбургский газоперерабатывающий завод. По данным Supernova+, на ОГПЗ зафиксировали не менее трех очагов возгорания.
Оба предприятия входят в производственную цепочку переработки природного газа и связаны с группой компаний «Газпром» в Оренбургском газохимическом комплексе. Власти большинства других регионов, упомянутых в сводке Минобороны РФ, также сообщили об атаках украинских беспилотников, заявив при этом об отсутствии пострадавших и разрушений.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эстония получила первую из заказанных в Германии систем противовоздушной обороны. Поставки остальных комплексов ожидаются в 2027 году.
  • 22.06.26, 16:25
Эстония получила систему, которая существенно усилит местную ПВО
Экономический эксперт Райво Варе.
  • 20.06.26, 14:19
Варе: осенью Россия может объявить общую мобилизацию
Оба президента заявили, что встреча прошла успешно.
  • 16.06.26, 18:00
Трамп после встречи с Зеленским: России следует заключить сделку с Украиной
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (слева), Владимир Путин и митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон Шевкунов во время посещения историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Фото: Анна Садовникова, источник Kremlin.ru
  • 15.06.26, 16:05
ЕС ввел санкции против духовника Путина, агентов ФСБ и пропагандиста – уроженца Латвии
Хотя многие эстонцы считают, что хорошо знают Финляндию, Саймаа для многих становится настоящим открытием.
  • KM
  • 19.06.26, 17:58
Отдых, где не нужно ничего организовывать. Саймаа показывает рыбалку в новом свете
Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.06.26, 06:00
Эстонское налоговое ноу-хау обеспечило стране рост зарплат?
2
Новости
  • 22.06.26, 16:25
Эстония получила систему, которая существенно усилит местную ПВО
3
Эпицентр
  • 22.06.26, 06:00
Серые схемы ресторанов в Таллинне: деньги в пакетике и предпринимательский счет
4
Новости
  • 20.06.26, 12:23
Новый порядок: работодатели должны будут раскрывать размер зарплаты еще до собеседования
5
Новости
  • 22.06.26, 13:10
Министерство: кадровый кризис в сфере перевозок вызван не обучением, а условиями труда
6
Биржа
  • 23.06.26, 11:40
Трейдер предупреждает: падение рынка акций может быть лишь началом

Последние новости

Новости
  • 24.06.26, 15:50
Связанная с Эстонией компания премьера Чехии потеряла половину прибыли
Новости
  • 24.06.26, 13:33
Россию и Крым атаковали более 300 украинских беспилотников
Биржа
  • 24.06.26, 13:05
Падение технологического сектора потянуло за собой и биткоин
Новости
  • 24.06.26, 12:27
Миллиардный проект Alexela под вопросом. «Есть риск, что станцию не построят»
Подсказка
  • 24.06.26, 11:42
Можно ли использовать рабочий компьютер и телефон для личных дел?
Новости
  • 24.06.26, 06:00
Стройка, как американские горки, – победа в тендере может означать «крах»
Mнения
  • 23.06.26, 15:21
Эрик Лаур: рынок облигаций намекает, что худшее, возможно, уже позади
Новости
  • 23.06.26, 14:19
В Тарту закрывается известный ночной клуб

Сейчас в фокусе

Ведущий экономист Luminor Ленно Уускюла объясняет рост зарплат в условиях падения экономики тем, что у эстонских компаний имеются большие денежные резервы.
Новости
  • 23.06.26, 06:00
Эстонское налоговое ноу-хау обеспечило стране рост зарплат?
Трейдер Игорь Дорошенко видит в секторе чипов пузырь прибыли и перекупленные акции, а также советует зафиксировать часть прибыли.
Биржа
  • 23.06.26, 11:40
Трейдер предупреждает: падение рынка акций может быть лишь началом
Некоторые бумаги выросли в цене более чем на 1000% за последние 12 месяцев, например, акции компании SanDisk, работающей на рынке полупроводников.
Биржа
  • 22.06.26, 17:00
Список: 42 акции, подорожавшие более чем на 100% за год
Президент Алар Карис.
Новости
  • 23.06.26, 13:05
Карис не будет баллотироваться на второй срок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.06.26, 14:19
В Тарту закрывается известный ночной клуб
«Налоги – ответственность сотрудника», – считают в ресторанах. Но это может быть нарушением, предупреждает Трудовая инспекция.
Эпицентр
  • 22.06.26, 06:00
Серые схемы ресторанов в Таллинне: деньги в пакетике и предпринимательский счет
Эстония получила первую из заказанных в Германии систем противовоздушной обороны. Поставки остальных комплексов ожидаются в 2027 году.
Новости
  • 22.06.26, 16:25
Эстония получила систему, которая существенно усилит местную ПВО
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026