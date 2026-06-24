Назад Россию и Крым атаковали более 300 украинских беспилотников В ночь на 24 июня ряд российских регионов и аннексированный Крым подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Минобороны РФ заявило, что над территориями российских областей, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским и Черным морями были уничтожены 323 беспилотника самолетного типа.

После атаки без электроснабжения остался Севастополь. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев ночью попросил жителей экономить заряд телефонов и сохранять спокойствие, а утром сообщил об уничтожении над полуостровом 70 украинских дронов и частичном восстановлении подачи электроэнергии. По его словам, к сети подключили Инкерман и Северную сторону, Качу, Орловку, Андреевку, Орлиное и Севастопольскую зону ЮБК, передает DW.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщил о нескольких ударах по главной электроподстанции Севастополя, после которых начался сильный пожар. «Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь», которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе. В настоящее время весь город без света», – говорится в сообщении. Astra, ссылаясь на OSINT-анализ, написала о пожаре на Симферопольской ТЭЦ.

По данным «Крымского ветра», атакованная электроподстанция была защищена антидроновыми сетками, однако это не помогло. Канал утверждает, что сейчас российские силы «срочно ставят перемычки» и пытаются запитать Севастополь от небольших районных подстанций. В городе, по этим данным, нет света, а в большинстве районов также отсутствует вода.

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Украинский Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на предварительные данные сообщил о поражении четырех ангаров с авиатехникой на аэродроме Саки на западном побережье Крыма. Кроме того, по данным канала, близ Керчи были уничтожены две установки С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». Exilenova+ утверждает, что это уже четвертый комплекс «Панцирь-С1», пораженный в этом районе спецподразделением «Альфа» СБУ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что регион атаковали 23 беспилотника. По его словам, два человека погибли, еще двое получили ранения, повреждены промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. «Критических повреждений промышленной инфраструктуры нет», – написал Никитин.

Astra сообщила, что в Кстовском районе Нижегородской области после удара загорелся частный дом примерно в километре от завода «Электрокабель НН». Местные жители при этом писали, что беспилотники летели в направлении нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово, который уже неоднократно подвергался атакам ВСУ.

О погибшем и раненой сообщили и власти Белгородской области. По данным регионального оперативного штаба, в хуторе Приветный Вейделевского округа мужчина погиб на месте в результате детонации беспилотника. Женщину с осколочным ранением спины доставили в больницу. Утром 24 июня власти региона также объявили о повторной угрозе ударов БПЛА и ракетной опасности.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке беспилотников на промышленное предприятие в областном центре. Подробностей он не привел, отметив, что пострадавших нет. Украинские мониторинговые ресурсы утверждают, что целями ударов были Оренбургский гелиевый завод, принадлежащий ООО «Газпром добыча Оренбург», и Оренбургский газоперерабатывающий завод. По данным Supernova+, на ОГПЗ зафиксировали не менее трех очагов возгорания.

Оба предприятия входят в производственную цепочку переработки природного газа и связаны с группой компаний «Газпром» в Оренбургском газохимическом комплексе. Власти большинства других регионов, упомянутых в сводке Минобороны РФ, также сообщили об атаках украинских беспилотников, заявив при этом об отсутствии пострадавших и разрушений.