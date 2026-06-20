Варе: осенью Россия может объявить общую мобилизацию

Экономический эксперт Райво Варе считает, что осенью Россия может объявить общую мобилизацию из-за ситуации на фронте и растущего давления на экономику.
- Экономический эксперт Райво Варе.
- Foto: Liis Treimann
По его оценке, несмотря на рост доходов от продажи нефти и газа на фоне событий в Иране, увеличение военных расходов привело к удвоению дефицита бюджета: «Так что, думаю, осенью Россия может ввести общую мобилизацию, чтобы избежать роста социального напряжения».
Эстонские военные отмечают, что фронт в Украине практически остановился, а продвижение российских войск остается медленным и обходится им очень дорого, передает rus.err.ee.
За неделю число боестолкновений сократилось с 250 до 230, основным районом боев по-прежнему остается Донецкая область.
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По данным Генштаба ВСУ, за это время российские войска захватили около 16 квадратных километров территории, а их потери составляют около 1300 убитых и раненых в сутки.
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