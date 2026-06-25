Принадлежащий Хелениусу обанкротившийся производитель окон выставлен на продажу

Покупая Fenestrat, Йоаким Хелениус говорил, что это яркий пример того, как эстонские промышленные предприятия благодаря высокому качеству могут конкурировать на международном рынке. Это было в ноябре 2022 года.
Foto: Liis Treimann
В эту сумму входят оборудование завода, складские остатки, требования, производственная документация и четыре автомобиля.
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Производившая деревянные окна на протяжении нескольких десятилетий компания Rekman OÜ финансово не выдержала и недавно обанкротилась, однако крупный предприниматель Йоаким Хелениус пригласил руководителей и владельцев предприятия в Fenestra AS.