Подписаться всего за 3.99 €
  • 30.01.26, 18:52

Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса

Производившая деревянные окна на протяжении нескольких десятилетий компания Rekman OÜ финансово не выдержала и недавно обанкротилась, однако крупный предприниматель Йоаким Хелениус пригласил руководителей и владельцев предприятия в Fenestra AS.
Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
  • Foto: Лийз Трейманн
Суд признал 20 января компанию Rekman устойчиво неплатежеспособной, а уже со следующего дня руководители и собственники предприятия Райдо Райдма и Данель Хирбаум приступили к работе в правлении оконного производителя Fenestra.
