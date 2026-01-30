Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Производившая деревянные окна на протяжении нескольких десятилетий компания Rekman OÜ финансово не выдержала и недавно обанкротилась, однако крупный предприниматель Йоаким Хелениус пригласил руководителей и владельцев предприятия в Fenestra AS.
Крупный предприниматель Йоаким Хелениус привлек в правление производителя окон Fenestra руководителей недавно обанкротившейся компании Rekman.
Foto: Лийз Трейманн
Суд признал 20 января компанию Rekman устойчиво неплатежеспособной, а уже со следующего дня руководители и собственники предприятия Райдо Райдма и Данель Хирбаум приступили к работе в правлении оконного производителя Fenestra.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Молочный кооператив E-Piim столкнулся с трудностями из-за строительства нового завода, стоимость которого выросла почти вдвое. К Рождеству кооператив намерен заключить соглашение об инвестициях в несколько десятков миллионов евро.
Бум в строительстве добрался наконец и производителей окон. С одной стороны, это может принести им в нынешнем году рекордную выручку. С другой – руководители предприятий обеспокоены проблемами с поставками материалов и ростом цен.