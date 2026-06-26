Чиновников по ветропаркам обучат диалогу с народом
Волость Мярьямаа может стать крупнейшей в Эстонии зоной ветропарков. Перед обсуждениями, которые начнутся осенью, чиновников отправят в так называемый тренировочный лагерь, чтобы вся команда максимально подготовилась к общению с народом.
Волостная управа Мярьямаа привлекла коммуникационное бюро Powerhouse, чтобы лучше подготовить чиновников к обсуждениям ветропарков, которые начнутся осенью. На фото – недавно прошедшее в Кехра публичное собрание на тему ветряков.
Foto: Андрас Кралла
«Хорошая подготовка – это знак уважения к своей аудитории и одна из главных отправных точек публичного обсуждения», – сказал консультант компании Powerhouse Марко Померантс, организующей тренировочный лагерь. Волостная управа Мярьямаа привлекла его к коммуникационной работе, связанной со строительством ветропарков.
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