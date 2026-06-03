На государственные миллионы претендуют волости, где ветряки и так строятся. «Сделали бы и без премии»
Государство хочет выплатить самоуправлениям в общей сложности 20 млн евро, чтобы сдвинуть с мертвой точки проекты развития ветропарков, однако ни девелоперы, ни местные политики не верят, что скептики изменят свое мнение.
Местные жители в волости Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа протестуют против ветропарков. Однако волость решила, что ветряки появятся и без премии, а миллионы, которые раздает государство, будут только кстати.
Foto: Liis Treimann
Государство планирует выплачивать в качестве «премии за порыв ветра» до 5 млн евро каждому самоуправлению, которое сможет установить ветряки. На что потратить деньги, каждое самоуправление решит само. Например, одно самоуправление собирается вложить «ветряные» деньги в дороги, другое хотело бы привести в порядок вентиляцию в школе и библиотеку.
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