Волость Раазику проиграла спор с девелопером ветропарка

В расположенной к юго-востоку от Таллинна волости Раазику местные власти продолжают борьбу против девелопера ветроэнергетики Vindr Baltic: сначала самоуправление несколько лет назад одержало локальную победу в административном суде, затем в марте этого года окружной суд отменил это решение, а теперь в апреле волость решила подать кассационную жалобу в Госсуд.
Эстонская компания Evecon, занимающаяся производством электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в сотрудничестве с французским предприятием Corsica Sole, к 2025 году построят в Харьюмаа два аккумуляторных парка общей мощность в 200 мегаватт.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.