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Волость Раазику проиграла спор с девелопером ветропарка

Попытка волости Раазику помешать Vindr Baltic установить ветрогенераторы закончилась поражением в суде.
Представитель Vindr Baltic Марко Вийдинг сказал, что победа в суде еще не означает, что компания сможет сразу начать строительство ветропарка в волости Раазику.
  • Представитель Vindr Baltic Марко Вийдинг сказал, что победа в суде еще не означает, что компания сможет сразу начать строительство ветропарка в волости Раазику.
  • Foto: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix
Государственный суд не принял жалобу волости к производству, поэтому вступило в силу прежнее решение окружного суда, который встал на сторону компании.
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