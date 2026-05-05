Эксперт по возобновляемой энергетике: морские ветропарки увеличили бы ВВП Эстонии на сумму до 1,2 млрд евро

Основа хорошего энергетического планирования – это смелость решить, какая система производства нужна государству, каковы реалистичные сроки и какую роль в этом должна выполнять каждая технология, пишет руководитель европейского региона датской аналитической компании в сфере возобновляемой энергетики Aegir Insights Томас Хван Йенсен.
- Строительство морских ветропарков требует времени, однако развитие атомной энергетики, в том числе малых модульных реакторов, с большой вероятностью займет еще больше, говорит Томас Хван Йенсен.
- Foto: Erakogu
Внутреннее производство повышает энергетическую независимость страны, а если производство основано на возобновляемых источниках энергии, то, как правило, оно помогает снизить и ее цену. Чтобы найти лучшее решение для Эстонии, необходимо учитывать стоимость технологий и график их запуска. Для инвестиций, однако, критически важна ясность относительно мер поддержки.
