  • OMX Baltic1,01%317,72
  • OMX Riga0,06%931,88
  • OMX Tallinn0,89%2 074,93
  • OMX Vilnius0,91%1 411,7
  • S&P 5000,55%6 913,35
  • DOW 300,63%49 384,01
  • Nasdaq 0,91%23 436,02
  • FTSE 1000,12%10 150,05
  • Nikkei 2250,29%53 846,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,23
  • 23.01.26, 08:39

Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг

Генподрядная строительная компания Evicon Ehitus, задолжавшая сотням партнеров миллионы евро, еще осенью рассчитывала с помощью санации наладить погашение долгов, однако теперь суд решил, что спасти предприятие не удастся.
Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.
  • Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.
  • Foto: Andras Kralla
Кредиторам уже на этапе подготовки санации план погашения долгов показался настолько слабым, что в прошлом ноябре многие из них проголосовали против него. Тем не менее руководитель Evicon Ehitus Ханнес Викс тогда не сдался и обратился в суд с ходатайством утвердить план без поддержки кредиторов.
