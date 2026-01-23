Назад 23.01.26, 08:39 Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг Генподрядная строительная компания Evicon Ehitus, задолжавшая сотням партнеров миллионы евро, еще осенью рассчитывала с помощью санации наладить погашение долгов, однако теперь суд решил, что спасти предприятие не удастся.

Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.

Foto: Andras Kralla

Кредиторам уже на этапе подготовки санации план погашения долгов показался настолько слабым, что в прошлом ноябре многие из них проголосовали против него. Тем не менее руководитель Evicon Ehitus Ханнес Викс тогда не сдался и обратился в суд с ходатайством утвердить план без поддержки кредиторов.