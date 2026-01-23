Cтроительная компания катится к банкротству. Decora требует крупнейший в своей истории долг
Генподрядная строительная компания Evicon Ehitus, задолжавшая сотням партнеров миллионы евро, еще осенью рассчитывала с помощью санации наладить погашение долгов, однако теперь суд решил, что спасти предприятие не удастся.
Стройки встали, должники ждут денег, с санацией, похоже, покончено.
Foto: Andras Kralla
Кредиторам уже на этапе подготовки санации план погашения долгов показался настолько слабым, что в прошлом ноябре многие из них проголосовали против него. Тем не менее руководитель Evicon Ehitus Ханнес Викс тогда не сдался и обратился в суд с ходатайством утвердить план без поддержки кредиторов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Эстонская авиакомпания Fort Aero в начале прошлого года начала процедуру санации: после начала войны в Украине фирма под влиянием «геополитических факторов» ушла в исчисляемый миллионами убыток. Независимый аудитор отозвался о ее последних отчетах скептически. Но теперь управляющий компанией утверждает: кризис позади.
Производитель кабелей с финскими владельцами Nestor Cables Baltics сокращает почти половину работников на заводе в Табасалу. Еще год назад компания быстро росла, удвоила выручку и открыла в Табасалу новый завод.
По словам владельца компании, для Tenter, производящей деревянные конструкции зданий, могла стать роковой слишком смелая экспансия. При этом как минимум часть бизнеса продолжится в новой фирме, которой руководят работники Tenter.