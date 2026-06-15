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Prisma с августа закроет онлайн-магазин

С 1 августа Prisma Peremarket закроет свой онлайн-магазин ePrisma, через Wolt заказы из магазинов Prisma можно будет делать до 31 августа.
Закрытие онлайн-магазина затронет как минимум 40 сотрудников.
  • Закрытие онлайн-магазина затронет как минимум 40 сотрудников.
  • Foto: Raul_Mee
Закрытие ePrisma и сервиса Wolt связано со сделкой по продаже, заключенной между Coop Eesti Keskühistu и SOK. Платформа ePrisma является внутренней системой S-Grupp, и технически включить ее в сделку было невозможно.
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