Prisma с августа закроет онлайн-магазин

Закрытие онлайн-магазина затронет как минимум 40 сотрудников.
Foto: Raul_Mee
Закрытие ePrisma и сервиса Wolt связано со сделкой по продаже, заключенной между Coop Eesti Keskühistu и SOK. Платформа ePrisma является внутренней системой S-Grupp, и технически включить ее в сделку было невозможно.
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Департамент конкуренции одобрил сделку между Coop Eesti Keskühistu и финской торговой группой SOK, по условиям которой Coop приобретёт AS Prisma Peremarket и её 13 магазинов в Эстонии. Передача магазинов и сотрудников под управление Coop должна завершиться до конца года.
Будущее круглосуточных магазинов Prisma после перехода под контроль Coop остается под вопросом, поскольку окончательные решения по часам работы каждое местное подразделение будет принимать самостоятельно, пояснил глава Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.