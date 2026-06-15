Prisma с августа закроет онлайн-магазин

Департамент конкуренции одобрил сделку между Coop Eesti Keskühistu и финской торговой группой SOK, по условиям которой Coop приобретёт AS Prisma Peremarket и её 13 магазинов в Эстонии. Передача магазинов и сотрудников под управление Coop должна завершиться до конца года.