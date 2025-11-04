Назад 04.11.25, 19:18 Мясокомбинаты могут перенести производство за границу, если Эстония не обуздает чуму свиней За последние десять лет Эстония так и не смогла наладить профилактику африканской чумы свиней, сказал председатель правления крупнейшего свиноводческого предприятия страны Maag FoodСильвер Каур. По его словам, компания рассматривает возможность перенести производство из Эстонии.

Председатель правления Maag Food Сильвер Каур отметил, что страна уже десять лет борется с последствиями африканской чумы свиней, но при этом ничего не сделано для её предотвращения. Сирье Потисепп добавила, что министр сельского хозяйства, похоже, предпочитает вместо этого снимать ролики для TikTok.

Foto: Андрас Кралла

Главной проблемой Каур считает чрезмерную численность диких кабанов. Сейчас в Эстонии, в зависимости от сезона, насчитывается от 25 000 до 35 000 особей, тогда как оптимальное количество, по его оценке, должно быть 4000–5000. Для сравнения, в Финляндии, которая по площади в восемь раз больше Эстонии, живут лишь 2000–3000 кабанов.