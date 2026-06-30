«Это прежде всего бизнес». Почему в Ида-Вирумаа нет ресторанов Michelin?

Попадание ресторана на страницы известного ресторанного гида – возможность для развития заведения, ибо гурманы и фуд-энтузиасты пристально следят за гидами и, пробуя разную еду, часто оставляют отзывы о ресторанах в соцсетях. Но в самом известном гиде Michelin нет ни одного ресторана из Ида-Вирумаа. В более демократичном Falstaff – лишь три заведения.
- Грузинский трактир Mimino в Йыхви получает благодаря попаданию в ресторанный гид Falstaff дополнительную рекламу.
- Foto: Николай Андреев
Для сравнения: в соседнем Ляэне-Вирумаа, который вдвое меньше по населению, шесть ресторанов в списке Falstaff
и один – в Michelin
. В Нарве работало кафе Kaar, которое также добилось попадания в Falstaff, но недавно это кафе закрылось.
Насколько сложно попасть на страницы авторитетного гида, и что мешает ресторанам Северо-Востока сделать это, рассказали руководители всех трех ида-вируских ресторанов из гида Falstaff.
Издание Falstaff
– австрийский медиадом, чей гид по Балтии и Скандинавии (Falstaff Nordics) стал преемником известного ранее на местном рынке рейтинга White Guide.
Волчатина на День святого Валентина и другая cuisine brutale
«Мне все равно, сколько баллов я набрал. Ничего никогда не делал, чтобы туда попасть, и я весьма уверен, что не буду ничего делать, чтобы попасть в какой-нибудь Michelin», – говорит хозяин ресторана Franzia, шеф-повар и автор кулинарных книг Индрек Кыверик.
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- Индрек Кыверик за барной стойкой своего заведения в Нарва-Йыэсуу.
- Foto: Николай Андреев
Вывеска его заведения дополнена подписью cuisine brutale. Как пояснил Кыверик, гости назвали его кухню брутальной, а он взял да и перевел этот отзыв на французский. На входе гостей встречает надпись о том, что шашлыка здесь нет и не будет (хотя гриль в меню есть).
«Когда я преподавал в училище, в учебниках было сказано, что меню нужно, чтобы привлекать гостей. Но теперь я понял: оно нужно, чтобы выбирать людей», – говорит Кыверик.
«Некоторые до сих пор ошибаются, думая, что здесь белые перчатки и полное обслуживание. Но мне нравится работать в таком простом стиле, можно сказать, сельскохозяйственном, деревенском. Болтать, рассказывать местные истории», – описывает он концепцию своего ресторана.
Четырежды в год Индрек Кыверик устраивает тематические ужины, на Валентинов день готовил волчатину. Потом – романтический ужин с кониной. Осенью он устраивал ужин с миногой.
- Обглоданные волчьи лапы Кыверик сохранил в качестве сувенира. По его словам, впервые в Эстонии в журнале опубликовали рецепт запеченной волчатины за его авторством.
- Foto: Николай Андреев
На тематические ужины к нему приезжают обычно из Таллинна, зачастую одни и те же люди. В обычные дни среди клиентов много и местных жителей. Для некоторых из гостей важно, что ресторан есть в гиде Falstaff, хотя сам ресторатор к этому равнодушен.
По мнению Кыверика, другим ресторанам Ида-Вирумаа в гид Falstaff мешает попасть консервативное мышление.
«В ресторане обязательно есть менеджеры, которые знают лучше всех, как составить меню – потому что где-то путешествовали и что-то пробовали. А потом шеф-повар должен угадать, как это вообще сделать. И вообще, есть тенденция, что они хотят убить много мух одним ударом – чтобы на кухне делали всего по чуть-чуть», – описывает ситуацию Кыверик.
«С гидом Michelin ситуация особая – фактически, он предъявляет к ресторанам такие требования, что просто очень дорого им соответствовать, – констатирует Кыверик. – И неудивительно, что рестораны с мишленовскими звездами в Эстонии в последнее время закрываются один за другим».
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Главное отличие между Michelin и Falstaff заключается в подходе к оценке. Michelin оценивает еду на тарелке силами строго анонимных профессиональных инспекторов, сотрудников Michelin.
Falstaff оценивает впечатление от ресторана в целом – еду, напитки, обслуживание и атмосферу. Максимально возможная сумма всех баллов – 100. Рестораны с оценкой выше 80 также получают значки вилок – от одной до четырех. Жюри делится на две группы: первая – это профессиональная редакция и ресторанные критики, а вторая – члены закрытого сообщества Falstaff Nordic Club, куда гастроэнтузиасты и фуди попадают по специальным приглашениям. Они оставляют свои оценки на специальной цифровой платформе Falstaff.
Грузинский трактир, где нет шеф-повара
«Мы не виноваты. Просто работаем, – ответил совладелец трактира Mimino в Йыхви Элгуджа Копаладзе на вопрос ДВ о том, как его заведению удалось попасть в гид Falstaff. – Специально у нас не было цели попасть в Michelin или Falstaff».
Mimino открыли два партнера – Герт Тартлан и Элгуджа Копаладзе. Теперь трактиром руководит супруга Тартлана.
«Изначально я сюда не хотела приходить, я вообще-то юрист, – вспоминает Эвелин Тартлан. – Но так получилось, что 15 лет назад они открыли ресторан – а что делать дальше? Опыта не было. Через два дня после открытия меня позвали чуть-чуть помочь, вместе с моей старшей дочкой. И теперь мы здесь все время».
- Элгуджа Копаладзе и Эвелин Тартлан рассказали, что грузинская кухня особенно нравится туристам, в том числе иностранным.
- Foto: Николай Андреев
Тартлан предполагает, что попаданию Mimino в Falstaff способствовало большое количество гостей из других городов – благодаря им молва о йыхвиском трактире распространилась широко. Во время визитов в Ида-Вирумаа здесь побывали два президента Эстонии, несколько премьер-министров, министры, некоторые эстонские актеры.
«Зимой обычно 75% местных клиентов, 25% приезжих. А летом, я думаю, наоборот. Летом очень много гостей. В пятницу я захожу в зал, смотрю – почти все приезжие. Очень много тех, кто приехал в санатории в Нарва-Йыэсуу – они перед заездом или когда оттуда уезжают приходят к нам кушать», – отметила Тартлан.
По ее словам, ресторанный бизнес сложный, права на ошибку нет – недовольного клиента обратно уже не вернешь. Равно как и не уволишь работника: в трактире работает 18 человек, примерно две трети здесь почти с первого дня.
«В прошлом году я хотела кого-то сократить, потому что меньше людей сейчас ходит. Но как кого-то уволить, если мы уже как семья? Так все и работают дальше, – разводит руками Эвелин Тартлан. – У нас грузины, армяне, украинцы, русские, эстонцы. Рабочий язык, в основном, русский, чтобы все понимали. Люди с характером, эмоциональные – иногда бывают конфликты, и я должна всех успокаивать».
Шеф-повара в Mimino нет: каждый повар делает определенные, свои блюда. Есть отдельный гриль-мастер, есть и универсальные повара. А меню повара составляют вместе с хозяевами.
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Во всем Ида-Вирумаа лишь несколько заведений кавказской кухни, и у Mimino дело пошло сразу, вспомнил Копаладзе. Он рассказал, что за конкурентами особо не следит, но все-таки считает, что нельзя быть слишком амбициозным: где-то нет традиционных шашлыков, потому что хозяин считает это банальным, где-то принципиально не используют свинину – самое популярное мясо в Эстонии – потому что владельцы мусульмане. Копаладзе говорит, что нужно ориентироваться на клиента и готовить то, что клиенты будут заказывать.
Совершенно самобытные места
Совладелец ресторана Tulivee Ханнес Притс обратил внимание, что за пределами Таллинна вообще мало ресторанов, отмеченных в гидах. Он считает это логичным: клиенты, в основном, в Таллинне, Тарту и Пярну.
Tulivee расположен на берегу Финского залива, почти на границе Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Для местного жителя наклейка Falstaff на двери – это просто наклейка, а для приезжего и более осознанного клиента – это некое подтверждение, что здесь можно было бы хорошо поесть, отметил Притс.
«Мы очень этим гордимся, ведь и в смысле Эстонии, и в смысле Европы мы – это последний край, самый восточный край. Это же на самом деле здорово, что у нас тут есть эти несколько ресторанов, и сколько их вообще должно быть? У народа денег мало. И то, что было четыре места (окей, сейчас осталось три) – это на самом деле довольно значительное количество».
- Ханнес Притс разливает вино на тематическом ужине в своем ресторане Tulivee.
- Foto: Facebook / Tulivee
По словам Притса, Tulivee не делал ничего специально, чтобы попасть в гид Falstaff и в его предшественника White Guide. Попадание какого-то ида-вируского ресторана в гид Michelin в будущем он тоже не считает невозможным. Но призывает не забывать, что ресторан – это, прежде всего, бизнес, который должен приносить деньги или хотя бы выживать, быть устойчивым. Для этого нужно предлагать то, за что клиенты готовы платить.
Гости из Таллинна очень часто говорят, что в Tulivee очень дешевая винная карта, но это нужно, чтобы люди могли попробовать эти вина, рассказал совладелец ресторана. Он сказал, что много сил вложил в развитие местной винной культуры. Уже восемь лет ресторан организует отдельные ужины с сомелье, посвященные винам какой-то одной страны.
«Часто собирается по 70 человек, зал полон по предварительным заказам. Мы чувствуем, что это как бы наша роль – развивать и культуру напитков вместе с едой. В европейском контексте вино и еда связаны, вино – это часть еды, – рассказал Притс. – Мне нравится этот европейский подход. Это стиль жизни: ты просто идешь с семьей, выбираешь из карты хорошее вино и так и живешь, а не так, что собираешься с силами раз в год».
Есть много ресторанов, которые получили знак Michelin, но потом обанкротились, закрыли двери. И это уже тренд. Значит, если ты специально делаешь что-то, чтобы туда попасть, ты можешь, так сказать, потерять суть. Нужно делать такие вещи, которые люди понимают. Несложно сделать дорогую вещь за большие деньги. Сложно сделать хорошую вещь за разумные деньги.
Ханнес Притс
совладелец ресторана Tulivee
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